UGT QUIERE “CONSTRUIR PUENTES” Y PIDE QUE PODEMOS Y EL PSOE “DEJEN DE MIRARSE HACIA DENTRO”

- Cree que el PSOE ha hecho “una enmienda a su propia posición” al pactar una subida del 8% del SMI. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este lunes que su intención es “construir puentes” con el Parlamento y pidió que Podemos y el PSOE “dejen de mirarse hacia dentro”, porque “los necesitamos”.En un encuentro informativo para repasar los retos a los que se enfrenta el sindicato en este nuevo año, Álvarez incidió en la importancia de que “ningún grupo político se pueda descolgar” de las reivindicaciones sindicales en esta etapa, “y menos el que tiene más diputados”, ya que “una inmensa mayoría” de ciudadanos han votado cambio, a juicio de Álvarez, y eso en el PSOE “lo van a respetar”.No obstante, Álvarez señaló que al pactar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 8% con el Gobierno, “el PSOE ha hecho una enmienda a su propia posición”.“Me parece que la política que se hace sin tener un mínimo debate previo con los agentes sociales son alcaldadas”, criticó Álvarez, y aunque el PSOE haya pactado una mejora del SMI, “esa no es nuestra aspiración; nuestra aspiración es que haya cambios en profundidad”.En cualquier caso, el máximo responsable de UGT destacó que la posición de los socialistas sobre las reivindicaciones sindicales “es importantísima” y por ello, pidió al partido “sinceridad” y aseguró que “desde la UGT no vamos a hacer nada que ayude al PSOE a no estar de nuestro lado”.Además, Álvarez explicó que en este nuevo año el trabajo del sindicato con los grupos parlamentarios continuará, y este trabajo, junto con las movilizaciones y el nivel de presión que haya en la calle, “nos puede ayudar” a que los grupos parlamentarios no se desvinculen de las iniciativas de las organizaciones sindicales y estas puedan surtir efecto.