Carbonero defiende la honestidad de CCOO-A y pide una financiación "justa" para Andalucía frente a la "andalufobia"

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha reivindicado el papel del sindicato en Andalucía y en España y ha defendido su honestidad en su discurso de despedida como secretario general de CCOO-A, tras lo que ha pedido una financiación "justa" para Andalucía, conforme a su peso poblacional, y frente a la "andalufobia" que poseen algunos dirigentes políticos.

Carbonero ha inaugurado el 12 congreso de CCOO-A, que se celebra en Sevilla, y que supone su adiós tras 12 años al frente de la central sindical.

El dirigente de CCOO-A, que posee en torno a 150.000 afiliados y 13.280 delegados, ha reconocido que su marcha "no es fácil, pero hay que saber irse", ha resaltado la importancia del movimiento obrero y ha agradecido a los afiliados su apoyo, valentía y compromiso dentro de este proyecto colectivo, en estos cuatro años "difíciles", donde "han querido debilitar al sindicato y criminalizarlo con los ERE, pero no lo han logrado, aunque se ha hecho daño". Carbonero ha confiado en que "alguna chapuza de la administración no vuelva a suceder".

Tras recordar que el objetivo del sindicato es "buscar espacios para la negociación", ha indicado que "mucha gente se ha beneficiado de la acción del sindicato", por lo que ha insistido en pedir a la Junta una Ley de Participación Institucional.

El dirigente sindical, que ha defendido la "honestidad" de su gente y la "capacidad para mejorar las condiciones de vida", ha resaltado el papel de los sindicalistas en las empresas, recordando que el sindicato "siempre está en tierra sísmica y somos objeto de destrucción por los grandes poderes dominantes".

Ha dejado claro asimismo que CCOO "no se mueve en el tacticismo electoral, sino que trata de buscar soluciones a los problemas a través de la negociación". "Nosotros no engañamos a nuestra gente, sino que miramos a la cara y damos la cara día a día", ha aseverado.

Carbonero ha lamentado la "discriminación" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Andalucía y ha reclamado más peso financiero en los Presupuestos Generales del Estado, conforme al 17,5 por ciento del peso poblacional, ya que, a su juicio, se va "perdiendo convergencia con España y Europa". Así, ha pedido "un amplio consenso, no sólo con UGT y CEA sino también en el ámbito parlamentario, pues, de lo contrario, no tendremos recursos suficientes para salir de donde estamos".

"Tenemos un débil modelo productivo y hay 600.000 desempleados que ya no cobran nada, por lo que hay que apretar y exigir una financiación autonómica distinta con urgencia, si no la situación irá a peor", ha aseverado Carbonero, quien ha considerado que los andaluces demandan lo que corresponde y "se debe hacer a las personas iguales, independientemente de donde vivan".

También se ha mostrado partidario de abrir el debate constitucional "para dar encaje a los territorios y donde garanticemos democracia y libertad, pues se están debilitando los derechos y no podemos renunciar a las cosas que hemos construido". Por ello, en Andalucía también debe haber consenso sobre esas cosas "con alianzas de primer rango con la sociedad civil; las grandes cosas deben estar por encima de las discrepancias".

Asimismo, ha defendido la independencia del sindicato "que se financia de las cuotas de sus afiliados en un 90 por ciento, aunque hacemos cosas para el conjunto de la sociedad", insistiendo en la Ley de Participación Institucional "para ganar en transparencia y en ser justos".

Ha considerado que la Junta "debe abordar la cuestión de los recursos y el mayor desarrollo de Andalucía para acabar con la brecha, y hacer frente a la andalufobia que tienen algunos", pues de lo contrario, a su juicio, los andaluces tendrán "pensiones más bajas que la media, por ejemplo, lo cual lastrará nuestra economía y capacidad de consumo".

Carbonero, que ha dejado claro que pese a su "vehemencia" siempre ha sido "leal con Andalucía", ha reconocido el trabajo de exdirigentes políticos y sociales como Pastrana, Chaves, Griñán o Herrero y ha asegurado que "ser dirigente sindical es de las cosas más importantes que se puede ser en la vida", insistiendo en que se siente "orgulloso de pertenecer a CCOO, la esperanza de mucha gente".

Ha abogado por que el sindicato con este cambio "fortalezca la organización, sea más fuerte, crezca en afiliación y sigue siendo útil a los trabajadores, contribuyendo a la cohesión" y apunta como retos la recuperación de derechos perdidos.

En la inauguración de dicho congreso han intervenido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y el secretario general de CCOO Sevilla, Alfonso Vidán.

Vidán, quien ha dado la bienvenida y ha agradecido a Carbonero su "honestidad, liderazgo y diálogo hasta en momentos difíciles", ha apuntado que se marca "el final de una etapa y el inicio de un nuevo ciclo", destacando los esfuerzos "por defendernos ante el mayor ataque a la clase trabajadora", de manera que el sindicato "es el primer sindicato en España y Andalucía y ha aguantado este tsunami de la crisis con toda honestidad". Vidan ha apostado por Andalucía "como garantía de la cohesión social y de la solidaridad en el conjunto del Estado".

Por su parte, el presidente de la CEA ha recordado que CCOO y CEA "tienen una historia y un camino en común", con un diálogo "permanente y sincero" y que supone "una necesidad" desde la perspectiva estratégica y económica "que debe buscar el bienestar", por lo que sigue ofreciendo su "mano tendida" con "lealtad". Ha resaltado la "honestidad y profesionalidad" de Carbonero, quien ha luchado por "cumplir y hacer cumplir lo acordado".

La secretaria general de UGT-A, quien ha definido a Carbonero como "amigo" y persona "dialogante", que le ha mostrado "la importancia de un sindicato de clase", ha dejado claro que "se va a reforzar la unidad de acción para defender a los trabajadores", tras lo que ha insistido en que los sindicatos piden "salarios dignos, no pedimos nada del otro jueves".

A este acto han acudido el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, y los consejeros de la Junta de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, Salud, Aquilino Alonso, Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.

Asimismo, ha contado con la presencia de dirigentes de todos los partidos políticos, como el coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, los diputados del PP Guillermo García de Longoria y Maribel Lozano, la dirigente de Ciudadanos Raquel Morales, además del antiguo coordinador de IULV-CA, Diego Valderas. También han acudido el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño.

En la inauguración, iniciada con una actuación flamenca, han intervenido mediante vídeos representantes de sindicatos internacionales como Senegal o Perú. También se ha tenido un recuerdo para los desaparecidos Miguel Ángel Soto y Antonia Martos.