Carbonero: "Gane o pierda Susana Díaz las primarias, el PSOE-A debe ser responsable con la encomienda de los andaluces"

Etiquetas

El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha advertido de que gane o pierda la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las primarias del PSOE --que se resuelven este próximo domingo-, "el PSOE-A debe ser responsable con la encomienda que le dieron los andaluces para gobernar la comunidad". "Y si no lo hacen bien y no aciertan, los andaluces tomarán otras opciones", ha señalado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder sindical ha dudado sobre la posibilidad de que la candidata, si ganara este domingo, pudiera compatibilizar ambos cargos. "No se puede estar en todos los sitios a la vez y tener la cabeza pensando en tantas cosas y además ser eficaz", ha reprochado.

De otro lado, Carbonero ha considerado "legítimo e importante" que personas de Andalucía opten a liderar las políticas a nivel nacional. "En principio, me parece positivo; otra cosa será cuándo llegue, qué y cómo lo gestiona", ha apuntado. Así, ha pedido "no criminalizar" que los responsables públicos puedan optar a tareas de mayor responsabilidad.

En el caso de que Susana Díaz no alcanzase la Secretaria General del PSOE, el dirigente sindicalista ha señalado que "no tiene por qué afectar a Andalucía". "El PSOE lo tendrá que resolver. Gane o no Susana Díaz, el PSOE-A debe ser responsable con la encomienda que le dieron los andaluces para gobernar Andalucía", ha añadido.

En cuanto a la posibilidad de que Díaz ganase en las primarias del PSOE, Carbonero ha estimado que "el PSOE-A tiene personas que pueden aportar mucho". "El PSOE-A lo resolverá, otra cosa es trasladar credibilidad en esta persona", ha destacado.

En este sentido, ha llamado la atención sobre los más de 30 años que lleva el PSOE dirigiendo en Andalucía. "No es tanto un éxito del PSOE como un fracaso de otras fuerzas políticas para presentar alternativas creíbles, sostenibles en el tiempo, que ilusionen y que vean que el cambio va a mejor", ha subrayado.

RELACIÓN CON LA JUNTA

Cuestionado sobre la relación de diálogo social del sindicato con el Gobierno andaluz, Carbonero ha indicado que no se ha producido un acuerdo general como la concertación "no porque no interese sino porque el Gobierno no tiene recursos económicos para acordar inversiones y desarrollos globales".

"En una situación raquítica como esta no nos vamos a poner a negociar un acuerdo general, pero sí hemos cerrado otro tipo de acuerdos como la Agenda 2020, la alianza por el turismo o la estrategia industrial", ha señalado el líder sindical, quien ha precisado que el sindicato no renunciar a negociar con los gobiernos todo lo que permita incidir en las políticas.