Carbonero hace un balance "sin duda positivo" de su paso por la Secretaría General de CCOO-A, que ha ganado cohesión

Etiquetas

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha realizado un balance "sin duda positivo" de los 18 años al frente de la Secretaría General del sindicato en la comunidad, donde ha habido "mandatos donde se consiguieron muchas cosas" y otros donde "se ha sufrido" con la crisis.

Así, en una entrevista concedida a Europa Press, Carbonero ha recordado el periodo de "máximo crecimiento de la economía", cuando se alcanzó "la menor tasa de desempleo de Andalucía", se aprobó la Ley de Dependencia y se avanzó en "muchos convenios colectivos". "Fue un momento dulce", ha indicado.

"Después hemos sufrido las consecuencias de la crisis, los trabajadores lo han pasado mal y, por tanto, para el sindicato también ha sido difícil", ha explicado, toda vez que ha criticado el contexto político "muy enrarecido".

No obstante, ha destacado que CCOO ha sido la organización que "menos ha sufrido" y ha llamado la atención sobre "la gran cohesión interna" que ha mantenido, lo que ha permitido salir y estar en el crecimiento de la afiliación. "CCOO es una organización cohesionada y fuerte, que ha resistido, ha sido el dique principal que han tenido los trabajadores", ha subrayado.

En este sentido, Carbonero ha señalado que se triplica el nivel de afiliación desde 1992, cuando fue nombrado secretario de Organización del sindicato. "Hemos conseguido una estructura organizativa tremendamente mejor, más transparencia, una organización muy sólida y bien estructurada", ha apuntado. No obstante, ha indicado que la crisis ha hecho mella en la afiliación, sobre todo en sectores donde el paro ha azotado más, como la construcción.

Así, el sindicato a nivel andaluz cuenta con unos 150.000 militantes con cuota, de los que 65.000 son mujeres. "Estoy convencido de que no hay una organización sindical que tenga un número similar de mujeres que coticen", ha expresado, al tiempo que ha apuntado que "las mujeres se encuentran en el primer nivel de la organización, aunque aún faltan avances importantes".

Dentro de los asuntos pendientes que deja cuando se celebre el congreso de CCOO-A desde el próximo 31 de mayo al 3 de junio, Carbonero ha señalado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una renta mínima, donde "no se ha conseguido ni que el Parlamento la trate".

También ha señalado la situación de los trabajadores del campo. "Andalucía mantiene más de medio millón de castillas agrícolas y la agricultura andaluza no produce tanto como para dar empleo a tantas personas". "No he sido capaz de buscar una solución a esta reconversión imprescindible que necesita el campo andaluz para dignificar el empleo, a pesar de la gran cantidad de dinero público que le ha llegado al campo andaluz", ha ahondado.

Carbonero ha señalado también como 'pendiente' la búsqueda de convergencia de la economía andaluza con España y Europa. "Esto pasa por una mayor inversión pública y, por tanto, Andalucía tiene que liderar un posicionamiento para demandar al Gobierno inversiones que permitan tirar de la economía, viendo que el capital es incapaz", ha subrayado.

NUEVOS DERECHOS

Otros de los asuntos en los que el sindicato ha iniciado un debate ha sido la configuración de un estado federal. "No lo pensamos solo para encajar la diversidad territorial, sino que también es absolutamente imprescindible que la reforma de la Constitución Española incluya la cobertura de nuevos derechos y la adaptación de la Constitución a las nuevas necesidades de nuestro país", ha señalado.

El todavía secretario general de CCOO-A ha apuntado "el gran fracaso" que supone que Andalucía no cuente con una entidad financiera arraigada en el territorio, capaz de invertir y de favorecer el crédito a las familias en la comunidad". "Ha sido una oportunidad perdida, los localismos de cada caja de ahorros terminó siendo un fracaso colectivo tremendo que hoy tiene poco remedio", ha indicado.