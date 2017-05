Cifuentes sobre Sánchez Martos: "Tiene todo mi apoyo porque si no, no sería consejero de Sanidad"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que confía "absolutamente" en el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, que tiene todo su apoyo, porque si no, "no sería consejero de Sanidad.

Así lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntada por las críticas de los sindicatos a su consejero de Sanidad y si tiene previsto cesarle.

"Confío absolutamente en el consejero de Sanidad sabiendo que tiene por delante tarea muy difícil en la que yo misma como presidenta de la Comunidad me hago responsable y me implico. Tiene todo mi apoyo porque si no, no sería consejero de Sanidad", ha señalado.

La presidenta ha admitido que "algún sindicato ha manifestado su disconformidad con el consejero de Sanidad", pero "no representa ni mucho menos a todo el mundo de la sanidad".

"Me consta que no solamente el consejero, sino todo su equipo, están trabajando sin descanso desde el primer momento para poner la sanidad pública a la cabeza de la sanidad en España y en Europa", ha afirmado Cifuentes, que ha dicho que "indudablemente hay cosas que hay que mejorar", pero ya tienen retos como las listas de espera, la atención primaria, la atención en urgencias y las condiciones del personal sanitario o la carrera profesional.

La dirigente popular ha considerado que "no es positivo que se quiera politizar" la sanidad para sacar rédito político y tratar de minar y desgastar al gobierno de la Comunidad.