La Comisión de Personal de Policía Foral asegura que "la unión sindical no se va a romper de ninguna forma"

Entregan un cheque simbólico de 5,8 millones, "la diferencia entre lo que Beaumont dice que trabajamos y lo que se trabaja realmente"

La Comisión de Personal de Policía Foral, conformada por APF, ELA, CSIF-SPF, CCOO y UGT, ha exigido a la consejera de Interior, María José Beaumont, que explique "cuál es el sindicato que se ha desmarcado de la unión sindical" y ha asegurado que "la unión sindical no se va a romper de ninguna forma".

"Estamos los cinco sindicatos unidos férreamente contra este proyecto de ley. La consejera puede intentar dinamitar por donde quiera, pero no lo va a conseguir. De hecho, al revés, está uniendo a sindicatos que quizá ideológicamente estamos en las antípodas, pero estamos más unidos que nunca", ha asegurado Kiko Jiménez, de APF, en representación de la Comisión de Personal de Policía Foral.

A su juicio, "una vez más la consejera vuelve a faltar a la verdad" y ha pedido a Beaumont que les "explique a qué sindicato se está refiriendo cuando dice que no hay unidad sindical".

Así lo ha señalado Jiménez en declaraciones a los periodistas minutos antes de que los sindicatos hayan hecho entrega en el registro del Gobierno de Navarra de un cheque simbólico por valor de 5,8 millones de euros, "la diferencia" entre lo que la consejera dice que trabajan los agentes, 2,8 días, "y lo que trabajamos realmente".

Según ha expuesto, este cheque "tiene la misma validez que el plan director que ha presentado" el Gobierno foral, un plan que, a su juicio, "no tiene ninguna credibilidad".

El representante de la Comisión de Personal ha remarcado que los cinco sindicatos "por activa y por pasiva está tendiendo la mano a la consejería y al Gobierno de Navarra para poder negociar" la ley de Policías, pero que han dejado "muy claro" al Ejecutivo, y sobre todo a la consejera, que "debe retirar este proyecto de ley".

"A partir de ahí, podremos hacer miles de aportaciones, pero no son las formas. Es una salida a la desesperada de la consejera de Bildu presionando tanto a los sindicatos intentando que haya una cierta desunión y presionando, por otro lado, a Podemos que está siendo más coherente", ha argumentado.

En este sentido, ha animado a la formación morada a que "siga en esa línea y siga apoyando los derechos de los trabajadores de Policía Foral porque se está jugando con el pan de las familias de los policías".

Al ser preguntado por si los sindicatos están dispuestos a elaborar un texto alternativo, Jiménez ha contestado que "nosotros estamos dispuestos a preparar todos los textos que se quieran, pero hay que retirar esta ley". "No se puede empezar a trabajar desde esta ley, esto es como cuando Alemania invadió a los Sudetes y luego les hizo firmar un armisticio, las condiciones", ha planteado.

Por ello, ha vuelto a exigir a Beaumont que "retire la ley" para "a partir de ahí empezar a hablar", puesto que, según ha dicho, "no podemos entrar como un macarra entrar a un bar a empujones y luego intentar negociar". "Estas no son las formas. Lo que tiene que hacer es retirar esta ley y nos ponemos a trabajar desde el minuto uno. Nos sentaremos a negociar y haremos todas las aportaciones", ha asegurado.

CRÍTICAS DE CCOO A I-E

Por su parte, Javier Ojer, de CCOO, ha criticado la postura que está manteniendo Izquierda-Ezkerra en torno a la ley de Policías, ya que "no entendemos cómo un partido que se autodenomina izquierda no está hablando por los derechos de los trabajadores, da pábulo a las afirmaciones de la consejera, y no entra a valorar que este texto, como ha dicho Podemos, desde la primera página ataca directamente a los derechos de los agentes".

Ha explicado que el lunes el sindicato mantuvo una reunión con Podemos y por la tarde con Izquierda-Ezkerra, un encuentro sobre el que "algún parlamentario comentaba en el Atrio del Parlamento que escucharon los gritos que se produjeron entre representantes de CCOO e I-E".

"Desde CCOO, en lo que respecta a nosotros por la relación que tiene este sindicato con I-E, no entendemos la posición y la tibieza que están teniendo los dos parlamentarios de I-E y que estén dejando de lado a los trabajadores", ha manifestado Ojer.