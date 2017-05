Comité y dirección de Aspla no acercan posturas en subida salarial y jornada laboral

Etiquetas

El próximo encuentro para seguir negociando el convenio colectivo será el jueves

El comité de empresa y la dirección de la fábrica de Aspla en Torrelavega, perteneciente al Grupo Armando Álvarez, continúan con las negociaciones del nuevo convenio colectivo pero no han logrado acercar posturas en los principales puntos de debate, la subida salarial y la mejora de la jornada laboral.

Los sindicatos del comité (SITA-USO, UGT y CCOO), constituidos en plataforma, han mantenido ayer martes una nueva reunión con la dirección de la fábrica en la que, durante tres horas, se llegó a "varios acuerdos e cuanto a propuestas de modificación del texto del convenio en determinados artículos" a petición de ambas partes.

Pero, según informan fuentes sindicales, no se aceraron posturas en puntos cruciales para los representantes de los trabajadores como el incremento salarial o su revisión, las mejoras en la jornada laboral o las prejubilaciones.

Entre los acuerdos alcanzados en esta nueva reunión, desde el comité destacan que la empresa Aspla ha retirado su propuesta de "apartar" a la representación social a la hora de establecer los calendarios de parrillas u otros horarios e trabajos", así como la de utilizar "hasta cuatro días" de los que le corresponden de descanso a cada trabajador para poder llamarles para acudir a sus puestos en caso de "fuerza mayor".

A pesar de retirar esas propuestas con las que los sindicatos no estaban de acuerdo, han lamentado que la dirección de Aspla sigue manteniendo encima de la mesa su intención de "establecer otros horarios de trabajo distintos a los actuales".

Frente a ello, el comité ha mantenido su propuesta de que quienes hacen jornada normal tengan "flexibilidad horaria y mejoras de conciliación familiar", pero la empresa "solo nos ofrece reducir una hora el tiempo de descanso a mediodía para poder salir una hora antes por la tarde".

Sobre las propuestas de incremento y revisión salarial de los sindicatos y la dirección, las posturas "están muy distantes". Desde el comité indican que han "rebajado nuestra petición" sobre la revisión al IPC real más 0,25% en el primer año; el IPC más el 0,50% para el segundo; y el IPC más 0,75% para el tercero.

Pero, en este punto, la empresa "no ofrece, en el mejor de los casos, una subida del IPC real pero en base a los beneficios", al con lo que los sindicatos no están de acuerdo porque, como ya advirtieron en la anterior reunión negociadora, "no se asegura que sea real" ya que se quiere ligar al resultado de explotación de las cuentas de la fábrica de un año respecto al anterior.

La próxima reunión para la negociación del 16 Convenio de Aspla, que tendrá una vigencia de tres años, tendrá lugar este jueves, 11 de mayo, a partir de las 16.00 horas.