Cs pide nuevas plazas de comisario de Policía Local para poder destituir a Beneite

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño María Luisa Alonso ha reclamado este miércoles que se convoquen cuanto antes nuevas plazas de comisario de la Policía Local de la ciudad, para poder destituir en su cargo al actual comisario jefe, Fernando Fernández Beneite. Además, ha pedido que se retiren al concejal de Seguridad Ciudadana Miguel Sáinz las competencias de Interior.

En rueda de prensa, Alonso ha desgranado a estas conclusiones tras la celebración ayer de la Comisión municipal de Transparencia, en la que se abordó la ausencia de patrullas policiales en el turno nocturno del primer fin de semana de este mes de julio, una situación que ha calificado como "un esperpento".

Para la concejal 'naranja', "las explicaciones de Miguel Sáinz, diciendo que todo es un conflicto sindical, no son ciertas" y ha señalado, en este sentido, que el edil era conocedor de la situación del fin de semana "desde el martes anterior, día 27 de junio", mientras que Beneite lo sabía "desde el lunes 26" y al director general de Interior, de vacaciones, "se lo comunicó un dirigente sindical el jueves 29".

Por eso, la primera consideración de Alonso ha sido preguntarse "si esto ha sido un conflicto sindical, cómo es posible que precisamente un responsable del sindicato llame al director general y le pida que solucione la situación". "El comisario jefe es el que, en una orden interna, la 137, dio hace meses las directrices de cuánto personal tiene que haber mínimo en cada unidad, pero esta vez no ha hecho nada", ha afirmado.

Así, la edil ha incidido en que Beneite "conocía que la situación se iba a dar desde el lunes 26, pero no emita ningún informe al respecto", algo obligado para que se puedan elaborar las Resoluciones de Alcaldía necesarias para hacer horas extraordinarias. Precisamente, como ha señalado Alonso, el director general de Personal afirmó en la Comisión que no había recibido ninguna petición de nadie para esas Resoluciones.

"No se entiende -ha añadido- que el comisario jefe conozca la situación desde el lunes y no haga nada. El es quien ha permitido todo el tema, que no se solucionó porque él no emitió el informe oportuno para las Resoluciones de Alcaldái. Así que no fue por ningún conflicto sindical".

Ha abundado en que el miércoles 28 sí se emitió orden para Resoluciones de Alcaldía, pero no para el siguiente fin de semana, sino para más adelante, y ha argumentado que Barrientos confirmó en la Comisión de ayer que "por plazo, sí se podían haber emitido las Resoluciones, porque tienen que entregarse en mano, no es cierto lo que dice el concejal de que se llamó a gente y no cogían el teléfono, eso es mientras estaba vigente el acuerdo para las horas, pero ahora no".

En cuanto a las bajas, Alonso ha recordado que "son bajas médicas, las da un médico" y ha apuntado que, en cualquier caso, tampoco se actuó cuando se conocieron, por lo que ha insistido en que "no es cierto que haya un conflicto sindical o una huelga encubierta, lo que ocurre es que quién es el encargado de cubrir las bajas y ordenar el servicio no lo hizo".

Por eso, ha asegurado que "el comisario jefe no tiene el liderazgo, la personalidad ni las habilidades directivas necesarias para comandar la Policía Local" y ha incidido en la necesidad de convocar las nuevas plazas de comisario "para poder destituir a Beneite porque no es la persona óptima para dirigir nuestra Policía Local". Incluso ha recordado que "pese a estar habituado a hacer muchísimas horas extra, precisamente ese fin de semana, aún estando en Logroño, decidió no hacerlas".

Y respecto al concejal Miguel Sáinz, Alonso ha apuntado que "tampoco es el más oportuno para asumir la responsabilidad de Interior", entre otras cosas, como ha argumentado, "porque ante este tema, en vez de decir que se va a investigar, lo único que ha hecho ha sido echar más gasolina al tema, hablando de un conflicto sindical que no es verdad, alimentando de forma ficticia un problema que está en otro sitio".

Por eso, ha pedido también que Sáinz, a quien ha afeado su "acitud prepotente" en la Comisión, deje las competencias de Interior "por mentir, por no decir toda la verdad, por no ser capaz de sentarse con todo el mundo para hablar de la Policía Local". Algo que, a su entender, requiere "hablar todo el mundo, sobre todo los policías, para crear un nuevo modelo justo, basado en el mérito y la capacidad".