Díaz prevé bajada del paro superior a la prevista y tiende la mano a sindicatos y empresarios para el diálogo social

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha tendido la mano a los sindicatos y empresarios en la comunidad andaluza para así "fortalecer el diálogo social", por lo que les ha pedido a los agentes sociales "concertación, diálogo y responsabilidad", tras lo que ha asegurado que se prevé una bajada del desempleo y un aumento del empleo y de la afiliación "por encima de las previsiones dictadas para 2017".

Díaz ha participado en la inauguración del 12 congreso de CCOO-A, donde ha reconocido el papel del actual secretario general, Francisco Carbonero, al que ha agradecido su papel como persona "querida, respetada y reconocida como sindicalista valiente y honesto", y con el que ha tenido "muchas desavenencias y coincidencias", pero al que le ha agradecido "lo mucho y bueno que hace CCOO todos los días".

"Lo que él y yo defendíamos era lo mismo, era Andalucía, y lo hacíamos con prismas distintos y desde trincheras diferentes, pero siempre anteponiendo a Andalucía y a sus trabajadores", ha aseverado Díaz, quien ha aludido a conflictos en 2012 en la función pública, cuando ella era consejera de la Presidencia, y donde, mediante negociaciones "duras y complicadas", pusieron en valor "la importancia del diálogo social" y se demostró que "primeros son los servicios públicos, y todo tiene que estar al servicio de Andalucía".

A su juicio, "hoy hay derechos en Andalucía gracias al diálogo e implicación de sindicato y un gobierno de izquierda, que demostraron que otro camino era posible".

Por otro lado, la presidenta de la Junta ha reconocido que "todos los indicadores estos días son buenos, pues ha crecido el PIB, las exportaciones se han duplicado en Andalucía, y la comunidad andaluza está por encima de la media en recaudación de IVA; Sucesiones o IRPF". Ha añadido que las previsiones para este verano "serán fantásticas en todos los hoteles andaluces".

A su juicio, "todo esto tiene que traducirse en empleo de calidad y salario digno", de forma que "va a haber recuperación y buenos datos, pero hoy hay más beneficios y salarios más bajos; la recuperación se está traduciendo en aumento de los beneficios de las empresas y bajada de salarios".

La presidenta ha confiado en que este mes "será muy bueno en datos de paro registrado, y las previsiones del año 2017 son muy buenas, con bajada de desempleo y creación de empleo y afiliación de la Seguridad Social, por encima de lo que se prevé, por lo que eso se tiene que traducir en empleo digno y de calidad, derogando una reforma laboral infame y ajustando el peso de los salarios a la riqueza del país, pues no se puede tener un peso salarial por debajo del momento más difícil de la crisis, en 2011".

Así, ha recordado que en 2011, "en plena cresta de la crisis económica, el peso de los salarios era de tres puntos más que actualmente".

Por ello, ha pedido a los sindicatos y patronal "responsabilidad, diálogo, concertación y acuerdo, algo que vamos a hacer desde el Gobierno andaluz propiciando, primando y reconociendo a aquellos que creen empleo digno y de calidad", de manera que "se permita que esa dignidad llegue a las familias a través del esfuerzo y del trabajo".

"Vuelvo a tender la mano para seguir teniendo relación correcta de respeto en defensa de los trabajadores y de Andalucía", ha indicado la presidenta de la Junta, quien ha dado las gracias a CCOO "por la crítica y por el acuerdo, y por anteponer a Andalucía por encima del interés del sindicato".

IGUALDAD SALARIAL Y LUCHA CONTRA LA SINIESTRALIDAD

Asimismo, ha apostado por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, especialmente en sectores como el agroalimentario "donde en ocasiones la desigualdad salarial llega al 33 por ciento ante un mismo trabajo".

También se ha mostrado preocupada por la siniestralidad laboral, toda vez que "habíamos pasado una etapa de potenciar la seguridad en el trabajo y la prevención de riesgos, pero parece que con motivo de la crisis económica ha existido una debilidad en la seguridad de los trabajadores", por lo que ha pedido un "esfuerzo colectivo", toda vez que "no es posible que quien vaya a su puesto de trabajo a ganarse la vida no vuelva a su casa porque haya quien no ponga las medidas de seguridad necesarias". "Ese camino debemos recorrerlo juntos", ha añadido.

Díaz ha insistido en que la Junta "pondrá los recursos necesarios al alcance de ello, y apostará por el diálogo social y la concertación", diálogo que "ha sufrido la crítica constante pese a que defendemos que es un instrumento bueno para Andalucía, pero ahora es mas necesario que nunca el diálogo y el acuerdo con la patronal y los representantes de los trabajadores".

La presidenta de la Junta ha hecho mención expresa al juicio de sindicalistas en Fuenlabrada (Madrid), algo que es "fruto del diseño de una reforma laboral que pretende triturar derechos de los trabajadores y de una ley 'mordaza' que pretende amordazar a representantes de los trabajadores".