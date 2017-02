ELA, LAB, CGT, ESK y Steilas piden la "disolución" del Consejo de Diálogo Social

Etiquetas

Una concentración frente al Parlamento de Navarra, convocada por los sindicatos ELA, LAB, CGT, ESK y Steilas, ha pedido este jueves la "disolución" del Consejo de Diálogo Social.

En declaraciones a los medios de comunicación, Amaia Zubieta, del sindicato Steilas, ha afirmado que el Consejo "no es la forma de estimular el empleo, se ha demostrado ineficaz" y ha asegurado que pretende "solamente mantener un chiringuito".

"Es lamentable que el Gobierno de Navarra no haya dado marcha atrás a esta estructura y no haya encontrado otras fórmulas de hacer participar a la clase trabajadora en planes que sean eficaces y consensuados", ha criticado.

Para Zubieta, "no tiene ningún sentido seguir financiando a unas organizaciones que, como se está demostrando, durante años han estado, de una manera legal, legitimando una manera de hacer las cosas con una financiación extra que no tiene ninguna eficacia desde el punto de vista de los planes de empleo y que no ha servido tampoco para mejorar las condiciones de los trabajadores". "Se han embolsado millones sin una justificación", ha insistido.

En este sentido, la representante de Steilas ha propuesto, desde el punto de vista de la formación "que es la que se ha llevado el grueso del dinero", que "en lugar de ser una concesión a empresas privadas o sindicatos", sea el Ejecutivo foral el que realice esta formación "utilizando la propia infraestructura pública, es decir los centros de Formación Profesional que están infrautilizados" y también "con una contratación pública".

Una medida que crearía, ha asegurado, "centenares de empleos de calidad y además habría una gestión directa de cuáles son las necesidad y cuáles son las respuestas que se pueden dar a estas necesidades desde la estructura pública".

Por su parte, Maura Rodrigo, del sindicato CGT, ha considerado "un despropósito la trayectoria de subvenciones que han tenido UGT y CCOO durante estos últimos 20 años". "Han perdido el norte y el sentido de lo que es el sindicalismo, usando como herramientas esas subvenciones en lugar de la acción directa y de la solidaridad", ha censurado.

"Están cobrando por hacer sindicalismo; estas personas tienen liberación por ser representantes de sus ámbitos laborales y ya están cobrando por eso", ha criticado la portavoz de CGT. "El sindicalismo no puede estar cobrando por ir a comisiones, por asesorar, por hacer las funciones para las que te has presentado. Eso es un chanchulleo que nos resulta tan familiar que nos hemos acostumbrado a él y nunca se ha denunciado suficientemente", ha agregado.

"No entendemos cómo el Gobierno del cambio sigue prolongando ese tipo de privilegios", ha continuado Rodrigo que ha indicado que "ese dinero no sale del Gobierno de Navarra" sino que "es el dinero de todos los navarros".