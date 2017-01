ERE, cursos de formación, maletines, mariscadas y otros escándalos de UGT

Etiquetas

El sindicato UGT acumula un largo cúmulo de polémicas que han provocado que el sindicato haya perdido el crédito que tuvo en el pasado para un buen número de españoles. Los ERE de Andalucía o las facturas falsas son los casos más sonados, pero la lista es contundente. Lainformacion.com ha realizado un repaso a algunos de ellos:

El último escándalo se produjo este martes, cuando la Guardia Civil detuvo al exsecretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, en una operación que la Unidad Central Operativa ha llevado a cabo esa mañanaen la sede del sindicato en Oviedo. Aunque el sindicato asegura que siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente y la normativa, la Benemérita investiga si se ha cometido un fraude en materia de subvenciones.

Los cursos de formación son, probablemente, el caso de corrupción de mayor magnitud. Consiste en una supuesta financiación irregular del sindicato a través de esos cursos. La central se quedaba con las ayudas manipulando los concursos.

Quizá el más mediático es el caso de los ERE, que inició la juez Mercedes Alaya en Sevilla. El sumario acusa a UGT de financiación irregular continuada por falsear esos expedientes de regulación. La instrucción se encuentra estancada en los juzgados andaluces. Juan Lanzas, conocido como el "conseguidor" de los ERE llegó a disponer de 13 millones de euros y 16 inmuebles. La juez Alaya le imputa la creación de un auténtico entramado de sociedades pantalla y una red de testaferros. Se llamó "fondo de reptiles" a la maniobra empleada por el sindicato con dinero público para acallar las críticas.

Maletines y bolígrafos. UGT Andalucía compró en Asia 700 maletines falsos para regalar en un congreso e infló las facturas. También adquirió por un precio mayor 1.000 bolígrafos del diseñador Francis Montesinos.

Mariscadas. UGT, también en Andalucía, tuvo que devolver 12.000 euros que facturó a la Junta en la Feria de Sevilla por una mariscada. El consumo de crustáceos, comidas, "jamón de bodega" y otras visitas a restaurantes se cargaron a los Presupuestos de la Junta.

El líder en Asturias se acogió a la amnistía fiscal. La Fiscalía Anticorrupción investigó al histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias José Ángel Fernández Villa por haber ocultado a la Hacienda Pública 1,4 millones de euros. El líder de la central se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar estos fondos.

Estos casos, ya algunos más, han coincidido en el tiempo con una pérdida reseñable de afiliados. Desde 2011 a 2015, UGT ha perdido a 278.141, pasando de tener 1.206.987 en 2011 a 928.846 el año pasado.

Esta sangría, según UGT, se debe a que "cuando las circunstancias económicas no son buenas, lo primero de lo que prescinden los trabajadores es de las cosas que no son básicas, y la cuota sindical no está entre las prioridades". "Por supuesto, que las malas prácticas de algunas personas dentro del sindicato también influyen", reconocen, "pero los implicados se pueden contar con los dedos de la mano y se ha actuado contra sus responsables".