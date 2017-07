CCOO ESPERA QUE EMPLEO RETIRE LA PROPUESTA DEL ‘CHEQUE FORMACIÓN’

Etiquetas

CCOO reiteró este jueves su rechazo al ‘cheque formación’, por considerar que no resuelve los principales problemas del sistema de formación para el empleo, y criticó que “el Gobierno ha quebrado una reforma acordada y desarrollada sobre la base del diálogo social y la negociación colectiva en más de 20 años”.En una nota, el sindicato mostró su rechazo al ‘cheque formación’ acordado entre el Gobierno y Ciudadanos, ya que, según CCOO, no garantiza una oferta formativa sectorial de calidad, no crea mecanismos de apoyo a las pymes ni a los trabajadores con más dificultades de acceder al empleo, carece de una planificación a medio y largo plazo que coordine las diferentes ofertas formativas y no resuelve la vinculación de cualificaciones y negociación colectiva ni desarrolla el derecho individual a la formación.Además, CCOO también indicó que desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se trasladó en una reunión el pasado miércoles que “la presión de los representantes del sector de la formación” fue lo que llevó a aprobar con urgencia el decreto que desarrolla la formación para el empleo la pasada semana.“Parece que el Ministerio de Empleo ha cambiado la interlocución con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas por los grandes proveedores privados de formación”, lamentó CCOO. En cualquier caso, el sindicato señaló que va a seguir reclamando al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios cambios en la ley para lograr un sistema de formación regulado en el marco de la negociación colectiva sectorial, con una participación “real” de los agentes sociales, la consolidación de las estructuras paritarias sectoriales como verdaderos órganos de gobierno y el establecimiento de una financiación “suficiente, estable y equitativa”, incorporando los fondos no gastados.