ESTIBADORES. LOS SINDICATOS NO VEN POSIBLE NEGOCIAR UN ACUERDO QUE NO SEA ESTATAL

El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, considera que “no es posible” que la patronal Anesco deje de ser su interlocutor, lo que supondría que se tendrían que negociar acuerdos puerto a puerto y no uno estatal.Así respondió Goya al ser preguntado antes de la reunión de este lunes con Anesco sobre las informaciones que apuntan a que la patronal podría declararse mañana como no representativa del sector.“No veo un sector tan importante como el nuestro sin patronal”, afirmó Goya, quien mostró su confianza en que “sea un bulo y se retomen las negociaciones como siempre se han hecho”.En cuanto al encuentro, reiteró que “tenemos la intención de buscar un acuerdo para encontrar esa garantía del empleo que el ministro no solucionó en el real decreto ley”. ”Esperamos encontrar que la patronal esté abierta también a esa negociación y a esa posibilidad”, añadió Goya.Además, explicó que con el resultado de la reunión y con el contenido del real decreto ley y el reglamento de desarrollo, la asamblea general de CETM podrá tomar mañana una decisión sobre la huelga.