Examinadores de tráfico de toda España se concentran en Madrid para exigir condiciones pactadas con la DGT hace dos años

Cientos de examinadores de tráfico de toda España, según los convocantes, se han concentrado este viernes, 2 de junio, frente a la Secretaría de Estado de Función Pública en Madrid, para reivindicar la negociación de sus condiciones laborales y exigir los complementos salariales que, tal y como afirman, pactaron con la DGT hace dos años.

En declaraciones a los medios, el portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funciones (CSIF), Juan Carlos Aedo, ha aseverado que, debido a la huelga que, según sus datos ha secundado un 90% de la plantilla, las pruebas de circulación han sido suspendidas hoy en Madrid, tratándose de un "hecho histórico".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA), Joaquín Jiménez, ha lamentado que la ciudadanía, aunque tiene el derecho lícito de poder examinarse, hoy no puede hacerlo debido a que el director de Función Pública "no ha decidido ni llevado a cabo ninguna propuesta de modificación".

"Si no hay respuesta saldremos a la calle", ha declarado para precisar que lo harán "todos los lunes, martes y miércoles" hasta el próximo 31 de julio. Asimismo, ha añadido que las comunidades autónomas que "peor están" son Madrid, Cataluña, Valencia y Navarra, y que alrededor de unas 15.000 personas no han podido realizar el examen práctico de conducir.

En la misma línea, el delegado provincial de ASEXTRA en Barcelona, Gustavo Palma, ha denunciado que "llevan diez años pidiendo un complemento específico" que les fue prometido en su momento, y que, debido a la crisis, "no se pudo dar". Por ello, hace dos años se volvieron a movilizar, y la DGT firmó con los sindicatos "estos acuerdos" que no llegaron a implementarse.

"Han pasado dos años, no nos queda otra alternativa más que estas movilizaciones", ha lamentado, tras explicar que "lo que ellos querían era negociar". Así, ha aseverado que si no se lleva a cabo "lo pactado" continuarán con la huelga durante seis semanas más. "Si no lo conseguimos de cara al verano, en septiembre volveremos con lo mismo", ha sentenciado.

En este contexto, el responsable nacional de CSIF, Manuel Santiago, ha destacado que el trabajo del examinador es "de los más penosos", puesto que tiene condiciones de trabajo muy duras y difíciles de cambiar. En este sentido, ha añadido que quieren reconocimiento tanto económico como profesional de la labor que realizan.

"La DGT ha incumplido el acuerdo que firmó con nosotros. Seguimos sin ampliar la plantilla y sin los complementos salariales", ha declarado para señalar que "hay muchas cosas que no se han cumplido", y que eso les produce "una enorme inseguridad".

Los cientos de manifestantes que hoy se han concentrado portaban pancartas en las que se leían consignas contra la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) como: "CECIR escucha, estamos en la lucha" y "estamos en Madrid por silencio de la CECIR", y también contra la DGT: "DGT, ¡mojate!". Asimismo, han coreado cánticos como: "¡Más dinero!" y "¡Examinadores! ¡Solución!"