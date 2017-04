Fidalgo: "España tiene un problema si no crea mejor empleo"

Etiquetas

El exsecretario general de CCOO José María Fidalgo, ha afirmado que en España hace falta "mejor y más empleo", y ha advertido que el país "tiene un problema si no crea mejor empleo" porque entonces no va a haber más empleo.

Así, ha señalado que sigue aumentando el empleo de poca duración y calidad, y siguen teniendo más empleo los hombres que las mujeres. El exsindicalista ha censurado además que "se confunda contratos con empleo". A su entender, crear "mejor y más empleo" contribuiría a tener "una cultura política a nivel general que valorice lo que de verdad vale y desvalorice lo que vale menos".

Asimismo, Fidalgo ha señalado que la empresa española "tiene un problema de tamaño y ambición" y ha reclamado políticas fiscales para incentivar que las empresas crezcan. Así, ha dicho que el pequeño tamaño de la empresa española lastra su futuro porque las empresas pequeñas "suelen ir a ventajas competitivas muy cortoplacistas". "La empresa tiene que tener más voluntad de crecimiento", ha insistido.

Sobre las pensiones, ha dicho que el España tiene un problema demográfico "que se conoce de toda la vida y no tiene solución", y ha añadido que hay que ir reformando el sistema de pensiones para que sea viable. No obstante, ha opinado que las consideraciones del Pacto de Toledo siguen vigentes y "si se cumplieran a rajatabla se solucionarían los problemas".

"Hay que decir a la gente, pero a ver quién lo dice, que su pensión dentro de diez años no va a ser la que ahora calcula que va a ser, y que si puede se haga un sistema de previsión complementario", ha apostillado.

Estas son algunas de las ideas que el exsecretario general de CCOO ha expuesto este martes en el Foro Económico de El Diario Montañés, que ha congregado en el Hotel Bahía de Santander a políticos, empresarios y sindicalistas.

ELECCIONES EN FRANCIA Y RUSIA

A preguntas del público asistente sobre las elecciones presidenciales en Francia y el futuro de la Unión Europea, Fidalgo ha dicho que el resultado de Marine Le Pen "es un aviso", como lo es también que todos los candidatos no "lepenianos" apoyen al centrista Emmanuel Macron, hasta el presidente de la República, Francois Hollande.

A la vez, ha dicho que los partidos de centro derecha y centro izquierda están "bajo cero", y ha criticado la consulta a las bases anunciada por Francois Fillon, candidato de Los Republicanos, con un electorado "complejo, ultracatólico y muy fundamentalista", ha dicho.

Sobre la UE, ha dicho que "el eje del debate ya no es Norte-Sur sino Este-Oeste", y ha opinado que Rusia es "el mayor enemigo de la Unión Europea" y el responsable de "mucho de lo malo, incluso los atentados", ha señalado. En su opinión, los líderes de Estados Unidos y Rusia "van a acabar a tortas pero Putin ganará" a Trump.

MOVIMIENTO SINDICAL

Fidalgo ha opinado que el movimiento sindical "no ha perdido nunca influencia" ni a nivel europeo ni mundial, y no se ha posicionado sobre una hipotética fusión de CCOO y UGT. Al respecto, ha señalado que "la competencia es buena porque estimula, pero si se convierte en exterminio es mala".

"No puedo dictaminar si sería buena o mala la unidad sindical, no lo sé, el mayor problema de los sindicatos no es la unidad sindical sino la acción sindical", ha dicho el exsecretario de CCOO tras puntualizar que durante su mandato "persiguió mucho el discurso unitario".

Fidalgo ha dicho que el sindical ha sido un movimiento "muy tirado de la chaqueta por parte de la política", porque un acuerdo del Gobierno con los sindicatos y la patronal "vende mucho", mientras que la oposición "te azuza con el dintel y te suelen utilizar de vanguardia" para ir contra el Gobierno.

Sobre la clase política, ha opinado que "la lucha por el poder es fortísima", tanto que las ideologías "se han convertido en cosas competitivas, y en asesinas, porque si pueden, las personas se matan en su lucha por el poder".

El antiguo líder de CCOO ha recalcado que el movimiento sindical "tiene que dar ejemplo de apertura de ideas", pero a la vez "es muy importante ejercer la autonomía con firmeza y no dejarse comprar ni vender". Sobre la financiación de los sindicatos, ha dicho que debe ser a través de las cuotas de los afiliados.

Para Fidalgo, "otro riesgo" para el movimiento sindical es "volver al corporativismo, olvidarse de los que te necesitan y mirar demasiado de los que no te necesitan pero te pueden sacudir".