UGT DICE QUE EL GOBIERNO INTENTA DAR A SUS POLÍTICAS UN "BARNIZ SOCIAL" PARA TAPAR LA "DEBACLE" EN EL MERCADO LABORAL

Etiquetas

El sindicato UGT señaló este lunes que desde el Gobierno se intenta dar un "barniz social" a las políticas económicas que "no es suficiente para tapar la debacle que está provocando el mercado laboral".En un comunicado, el sindicato indicó que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, "parece haber trazado una línea roja de cara a la negociación" de la reforma laboral.UGT puso de manifiesto esta postura tras las declaraciones del ministro en las que afirmó que "derogar la reforma laboral sería el mayor error de política económica que podría darse en España" y anunció que "el Gobierno tiene muy claro que el núcleo central de la reforma laboral no se toca".A juicio del sindicato, "no es de recibo que en esta nueva etapa política, en la que la negociación y el acuerdo deberían presidir las relaciones políticas, institucionales y laborales, se intente obviar de nuevo, como en etapas anteriores, el diálogo con los interlocutores sociales y se fije otra vez, de forma unilateral, el marco de relaciones laborales"."Es necesario derogar ésta reforma laboral, también la de 2010, y especialmente las medidas de negociación colectiva que han permitido a las empresas libremente establecer condiciones de trabajo que revocan el derecho constitucional de los trabajadores a la negociación colectiva", afirmó el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino.