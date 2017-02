GOBIERNO, PATRONAL Y REPRESENTANTES SINDICALES DE LOS ESTIBADORES SE VUELVEN A REUNIR ESTE MARTES

Etiquetas

Representantes del Gobierno, de la patronal Anesco, y del principal sindicato de estibadores (CETM), junto con UGT y CCOO, se volverán a reunir este martes para intentar llegar a una solución para evitar la huelga anunciada para los próximo días 20, 22 y 24 de febrero.Así lo anunciaron tanto el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, como el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, tras el fracaso en la negociación de la reunión celebrada el pasado viernes.Durante este fin de semana, los representantes sindicales de los estibadores han podido analizar la documentación que el secretario de Estado les presentó el pasado viernes en la primera reunión sobre el Real Decreto Ley que llevarán al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo viernes 17 de febrero.Dicha reunión mostró unas posturas enfrentadas entre el Gobierno y los representantes sindicales que, por lo expuesto, no parece que se vaya a subsanar en la reunión anunciada para este martes a las 12.00 horas, lo que llevó a los sindicatos a mantener las jornadas de huelga previstas.La petición principal del colectivo sindical es la creación de un registro de estibadores, a lo que Goya recalcó que “sería la forma de garantizar las actuales condiciones laborales, además del presente y el futuro del empleo nuestro colectivo”, que cuenta en la actualidad con alrededor de 6.150 estibadores.Ante esta petición, Gómez-Pomar respondió que la Comisión Europea no permite la existencia de un registro, aunque se mostró abierto a una posible negociación a apenas unos días de la previsible aprobación del Real Decreto Ley.En este sentido, la intención de la Unión Europea es acabar con la imposición de las empresas que pretendan trabajar en los puertos de España de participar en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), además de contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad.El coordinador general de CETM informó que la comisaria de Transporte europeo les aseguró hace meses que la creación del registro no era ilegal, aunque el pasado martes, Goya señaló que “no se ve con buenos ojos en la Unión Europea”.Por ello, Goya demandó la presencia de algún representante europeo para la próxima reunión de este martes, tras la reunión mantenida por el Gobierno, la patronal y los sindicatos de los estibadores el pasado viernes.Ante esta petición, Gómez-Pomar contestó que la Comisión Europea “no negocia con los trabajadores, sino con los gobiernos de los distintos miembros europeos”, por lo que auguró que no aceptarían sentarse a negociar.Por último, recordó que España sufre desde julio de 2016 una multa diaria de 27.000 euros, a lo que Fomento aclaró que si no se aprueba el Real Decreto Ley, esta multa ascenderá a 134.000 euros diarios, “que repercutirá directamente en los presupuestos de los españoles”.