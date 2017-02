EL GOBIERNO AFIRMA QUE LA PETICIÓN DE CREAR UN REGISTRO DE ESTIBADORES “SOLO NOS PUEDE LLEVAR A LA MELANCOLÍA”

Etiquetas

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, afirmó este viernes que la petición por parte del principal representante sindical (CETM) y de otros sindicatos de crear un registro de estibadores “solo nos puede llevar a la melancolía”, porque la Comisión Europea “rechaza la existencia de un registro y la restricción de la contratación de trabajadores”.Así lo indicó tras reunirse en el Ministerio de Fomento con representantes de la patronal Anesco y de los sindicatos CETM, UGT y CCOO. Recordó que la Comisión Europea (CE) sancionó a España en diciembre de 2014 y, desde entonces, “hemos llevado a cabo un largo proceso de diálogo con estos agentes”. En este sentido, lamentó que los sindicatos “pivotan siempre en torno a la idea de crear un registro de trabajadores portuarios”, cuando la CE establece que “no es posible la creación de un registro de trabajadores”.Por ello, “informamos a los sindicatos de que el tiempo se está agotando y tenemos presión de la Comisión para que se cumpla la sentencia”.Gómez-Pomar aclaró que “España tiene una sanción de 27.000 euros diarios desde julio de 2016, que podría llegar a elevarse hasta los 134.000 euros diarios si no se cumple con los tratados europeos".En este sentido, destacó la “necesidad” de aprobar el próximo viernes en Consejo de Ministros un real decreto ley sobre el sector de la estiba, “ante la amenaza que tenemos de la CE”. Gómez-Pomar aseguró que dicha multa de 134.000 euros al día “recaería sobre los Presupuestos de los españoles”. Por otro lado, informó de que en la noche de ayer, jueves, recibieron una comunicación de la Comisión Europea donde se valoraba el proyecto de real decreto ley que el próximo viernes llevará el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al Consejo de Ministros para su aprobación. En ella, según Gómez-Pomar, la Comisión señala que el proyecto “cumple con las exigencias de la sentencia, por lo que elevarían al Colegio de Comisarios de la UE la retirada de la demanda”.Desde la Comisión Europea consideran “urgente” que se presente, se apruebe y se convalide en el Congreso de los Diputados. Por último, según Gómez-Pomar, la misiva pide a los partidos políticos que apoyen “por su importancia” dicho real decreto ley. Recordó que esta situación viene de una sentencia que condena a España, cuyo Gobierno “pretende dar cumplimiento estricto a la sentencia y no es una medida de ‘motu propio’ del Gobierno”. El secretario de Estado de Infraestructuras comentó también que Puertos del Estado “podrá ayudar a los pasivos laborales para poner en pie la igualdad de las nuevas empresas que se incorporen al sector para subrogar los contratos de los trabajadores”.Ante esta situación, Gómez-Pomar pidió “sensatez” y que no se produzcan “situaciones de violencia o presión durante estos días”. En cuanto al posible apoyo de algunos partidos políticos, confió en que sean conscientes "de la importancia de estas medidas” y aclaró que “todos los argumentos de los sindicatos han sido defendidos ante la UE, para dar satisfacción a los sindicatos, pero el rechazo del registro ha sido total por parte de la UE”.Señaló que el Gobierno ha actuado como “intermediario” entre la Unión Europea y los sindicatos, porque “la Comisión Europea no entra en proceso de negociación, solo con los gobiernos”, por lo que auguró que “no creo que vayan a participar” en la mesa de negociación con patronal y sindicatos. Por último, recordó que “es negociable todo aquello que cumple la sentencia”. En este sentido, volvió a señalar que “todas las propuestas que pivotan en torno a la creación de un registro nos llevan a todos a la melancolía porque sabemos que es imposible llegar a ese punto”.