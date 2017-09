I-E prevé presentar enmienda a la totalidad a la ley de Policías si no hay acuerdo con los sindicatos

Etiquetas

Izquierda-Ezkerra tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Policías si no hay un acuerdo con los sindicatos para la aprobación del texto antes del 30 de septiembre, fecha en la que expira el plazo de presentación de enmiendas.

Esta posición de I-E impediría que el proyecto del Gobierno prosperara, dado que se quedaría sin la mayoría necesaria en el Parlamento foral, ante el rechazo que ya vienen manifestando UPN, PSN y PPN a esta ley.

En concreto, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha criticado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "este Gobierno lo impone todo, no escucha a nadie, no llega a acuerdos". "Todos los sindicatos están en contra de la ley y seguimos erre que erre con el proyecto en el Parlamento. Veremos qué posición toman Podemos e I-E y si por una vez son capaces de cumplir su palabra", ha indicado.

Además, ha señalado que en el debate de esta ley la consejera de Interior, María José Beaumont, ha demostrado "su talante, el ordeno y mando, y luego la responsabilidad es siempre de otros, de los policías forales, de las organizaciones sindicales, de los grupos parlamentarios". "La responsabilidad es de la consejera, que si no, se vaya a casa, que ya va siendo hora con todo el lío que tiene montado", ha indicado.

Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha defendido "el enorme esfuerzo del Gobierno de Navarra y de la consejera por llegar a acuerdos con los sindicatos" y se ha mostrado convencido de que la ciudadanía "quiere una policía con modelo de exclusividad". "El Parlamento tiene la responsabilidad de defender un modelo de exclusividad o apostar por un repliegue. Nosotros no estamos por el repliegue. Defenderemos esta ley aunque no tenga apoyo sindical", ha indicado.

El parlamentario de Geroa Bai ha apuntado que si la ley no tiene mayoría, "no saldrá y cada uno será responsable de sus decisiones". "Si no sale, seguirá la ley de 2015 y habrá un repliegue de la Policía Foral y cada uno será responsable de su decisión", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha planteado al cuatripartito convertir la oferta del Gobierno en enmiendas parciales a la ley. "El esfuerzo de este Gobierno no había sido realizado por ningún Gobierno y tiene que visualizarse", ha indicado, con el objetivo de "mejorar la ley de 2015, de imposible cumplimiento".

Además, Araiz ha señalado que "negociación no es decir amén a todo, y negociación se ha producido, ha habido ofertas y contraofertas". "No hay que repetir lo que sucedió en 2015 y nos parece que hay que plantear una propuesta muy importante y debe valorarse. La alternativa es volver a una ley que nadie defiende", ha indicado.

Desde Podemos, Tere Sáez ha señalado que su formación decidirá la posición en este tema en un Consejo Ciudadano que se celebrará el 24 de septiembre. En todo caso, ha lamentado que no se haya llegado a un acuerdo con los sindicatos y ha abogado por "seguir trabajando con intensidad a pesar de las dificultades". "Trabajaremos por acercar posiciones y encontrar vías de acuerdo", ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PSN, María Chivite, ha indicado que "no puede ser que la consejera llame peseteros a sus trabajadores". "Mantenemos nuestra enmienda a la totalidad y esperamos que Podemos mantenga su posición. Esta ley no es beneficiosa para nadie", ha asegurado.

También ha sido crítica la portavoz del PPN, Ana Beltrán, quien ha acusado a la consejera de mantener una posición "dictatorial". "No quieren llegar a acuerdos. No nos gusta la ley, no nos gusta que no estén de acuerdo los sindicatos. Queremos que venga la consejera antes del 30 de septiembre", ha apuntado.

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que una parte de la ley regula las condiciones laborales de los trabajadores y ha argumentado que por ello es necesario "un acuerdo con la mayoría sindical". "Ya en su día cuando el Gobierno remitió esto nos opusimos porque venía sin acuerdo sindical. Nuestra posición es la misma. Y si el día 30 no hay acuerdo, presentaremos enmienda a la totaldiad para devolver el proyecto", ha indicado, para afirmar que "el acuerdo es posible y es necesario".