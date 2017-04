MADRID. POLICÍAS MUNICIPALES SE QUEJAN DE LA FALTA DE FLEXIBILIDAD PARA COGER DÍAS DE VACACIONES

Etiquetas

Unos 30 delegados sindicales de UGT, CCOO, CSIF y CSIT de la Policía Municipal de Madrid se concentraron este miércoles ante el Ayuntamiento de la capital para protestar por la falta de flexibilidad para coger sus días de vacaciones.La secretaria general de Policía, Emergencias y Movilidad de UGT, Paloma Vaquero, indicó que la instrucción emitida por el actual Gobierno municipal es "la más restrictiva" que han tenido, pese a que pensaban que iba a ser más sensible que los anteriores en materia de conciliación.Vaquero dijo que asumen que los policías son un servicio público, pero no aceptan que ello suponga tener menos derechos que el resto de empleados municipales, y que, por ejemplo, fuera del período vacacional sólo pueda librar el 10% de la plantilla. También lamentó que los sindicatos no hayan podido reunirse con el delegado del Área, Javier Barbero, quien les dijo, según su testimonio, que hicieran lo que creyeran conveniente en cuanto a movilizaciones."DICTADURA DE BARBERO"Desde CCOO, Emiliano Herrero, habló de que la gestión de Barbero es una "dictadura" y añadió que "es falso que sea dialogante", pues el concejal sólo han tenido una reunión en dos años pese a los diversos conflictos laborales que han surgido por la prolongación de la jornada, las libranzas y ahora las vacaciones.Tanto Herrero como el representante de CSIF, Francisco Javier Arnáiz, advirtieron de que, tras esta movilización limitada a los delegados sindicales, vendrán más protestas si no se les escucha, y el primero auguró que incluso se podría sacar a la calle a los agentes, lo que en su opinión sería "lastimoso". Eso sí, admitió Arnáiz, no hay plazos todavía para esas convocatorias si el Ayuntamiento no atiende sus reivindicaciones.Otros agentes consultados por Servimedia no se mostraron muy de acuerdo con que Barbero nos sea dialogante y añadieron que la reivindicación de flexibilidad en vacaciones no les parece lo más urgente. Más apremiante, apuntaron, sería incrementar la plantilla de la Policía Municipal, lo que mejoraría el servicio al ciudadano además de hacer más fácil indirectamente la flexibilidad para librar los días escogidos que mejor concilien con la familia de los agentes.