Manuel Pina, nuevo secretario general de Comisiones Obreras Aragón

Etiquetas

Manuel Pina ha sido elegido nuevo secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Aragón este viernes, 19 de mayo, durante el XII Congreso del sindicato, que se ha celebrado en la Ciudad Escolar Pignatelli de Zaragoza. De esta forma, releva en el cargo a Julián Buey.

En este Congreso, que se ha organizado bajo el lema 'Sindicato a la ofensiva', tenían derecho a voto 175 delegados sindicales. En concreto, cien han votado a Manuel Pina, frente a 72 que han apoyado al exsecretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Juan Urdániz.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pina ha destacado que no ha sido una elección "muy ajustada" en número de votos, ya que ha tenido una "mayoría de apoyos" dentro de las federaciones representadas. De cara al nuevo mandato de cuatro años que tiene por delante, ha asegurado estar preocupado por "la precariedad que se ha instalado en el mercado laboral".

Ha incidido en la figura de los trabajadores "pobres", que con su sueldo no llegan a final de mes. Para solucionarlo, ha apostado por derogar las últimas reformas laborales y realizar cambios legales que "no son sólo reformar las legislaciones porque ya antes había precariedad".

Ha mencionado que mientras haya personas con contratos parciales no deseados hay precariedad en el mercado laboral. "No es normal que haya sectores donde se están haciendo contrataciones de un día, de unas horas, de unas semanas".

"Cada vez hay más parados que no tienen prestación, estamos aguantando como podemos con ciertas ayudas, pero no se acaba de aprobar una de nuestras iniciativas, que es la Renta Mínima", ha lamentado, al tiempo que ha remarcado que "sin sueldos dignos, sin condiciones laborales dignas, no se puede hablar de salida de la crisis". Ha subrayado que el crecimiento económico se tiene que hacer visible en las nóminas de los trabajadores.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Manuel Pina ha explicado que uno de los problemas de la última reforma laboral es que atacaba a la negociación colectiva. "Hemos conseguido en estos tres últimos años salvar este instrumento manteniendo los convenios colectivos, pero ahora nos toca pasar a la fase de intentar llegar a un acuerdo con la patronal para unas subidas salariales dignas".

En todo este contexto, ha opinado que la unidad sindical es "muy importante". Ha observado que desde que CC.OO. y UGT han logrado, desde sus diferencias, ir juntos han logrado abarcar más de lo que han podido de forma individual.

Respecto a las diferencias dentro de Comisiones Obreras, al haberse presentado dos candidaturas, ha apostado porque estas dos propuestas terminen en una "síntesis" para que el sindicato sea "más fuerte". Ha manifestado que la ejecutiva está formada por representantes de las dos candidaturas y, en su mayoría, está conformada por mujeres.

Ha reconocido que el sindicato ha pasado por momentos "muy difíciles", pero también ha hecho un trabajo "muy importante", reivindicado alternativas a la política de austeridad: "Han sido muchas batallas, unas ganadas y otras pérdidas".

El programa con el que ahora estará al frente del sindicato en Aragón durante los próximos cuatro años cuenta con 320 medidas, con la que pretende "pasar a la ofensiva". En este punto, ha agregado la importancia de que en Aragón las políticas vayan especialmente dirigidas a la vertebración del territorio.

"Tenemos que buscar la eficacia del gasto público pero tenemos que buscar la justicia social", ha añadido. Pina también ha hecho hincapié en la necesidad de acercar el sindicato a los jóvenes y buscar "nuevas fórmulas de participación".

IDENTIDAD DE CLASE

Durante la clausura del acto, el secretario confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Ramón Górriz, ha aclarado que el sindicato está inmerso en un proceso de renovación que culminará en un Congreso nacional del 29 de junio al 1 de julio. El objetivo de todas estas sesiones es "repensar el sindicato" y recuperar "el concepto de identidad de clase", ha dicho.

Górriz ha apuntado que los ciudadanos se están enfrentando a situaciones "duras" y de "desigualdad", por lo que ha llegado el momento de "pasar a la ofensiva", aunque durante estos años haya habido una "criminalización de la protesta". Ha comentado que el país está en un momento de "lucha de clases".

Ha sostenido que se deben derogar las reformas laborales, tiene que haber "equilibrio" en la negociación colectiva y "democracia" en los centros de trabajo. "Es el tiempo de recuperar el derecho a la movilización y la ofensiva".

MARTA GASTÓN

El acto de clausura también ha contado con la participación de la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, quien ha evidenciado el valor del diálogo social que fue "una de las prioridades y de las primeras medidas puestas en marcha por este Gobierno".

Así, se ha mostrado satisfecha de haber "resucitado" con la colaboración de empresarios y sindicatos el diálogo social, que "estaba abandonado" y que "aporta confianza para la economía y la ciudadanía".

Ha coincidido con los dirigentes sindicales en la necesidad de que la todavía incipiente recuperación económica llegue a todos los trabajadores y se traduzca, entre otras cosas, en un impulso decidido al empleo de calidad, dejando atrás y revirtiendo la precarización laboral que se extendió a raíz de la crisis.

"Los sindicatos tenéis un papel fundamental en la tarea colectiva de recuperar el empleo de calidad, no se trata sólo de combatir la falta de estabilidad o la temporalidad excesiva, sino también de promover la seguridad y salud laboral y de corregir esa devaluación salarial que en los tiempos de la crisis se ha quedado estancada", ha precisado.

Ha subrayado la importancia de la negociación colectiva, que también ha estado "al borde del precipicio durante la crisis" y que se está recuperando, con un número de convenios colectivos suscritos el año pasado, 87 para más de 146.000 trabajadores, que casi duplica los del año anterior.