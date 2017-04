Marco sobre la plantilla de la nueva RTVV: "He hecho muchas sumas y restas y no me salen menos de 500 trabajadores"

Etiquetas

Dice que 'à.' es un nombre "innovador", no sabe si "el más adecuado", pero agrega: "Voy a dejarme seducir, voy a abrir la mente"

La directora general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Empar Marco, ha cumplido su primer mes en el cargo y asegura que entre los frentes que ha abordado hasta la fecha ha dedicado buena parte de su tiempo a confeccionar la plantilla de la sociedad: "He hecho muchas sumas y muchas restas, he valorado las necesidades en cada departamento y a mí no me salen menos de unos 500 trabajadores, esa será la plantilla que plantee".

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha explicado que esto no quiere decir "que se incorpore a toda la gente de golpe, pero sí poco a poco". Ese medio millar de trabajadores, insiste Marco, es la plantilla que, con los números en la mano, considera necesaria para la plataforma multimedia de medios de comunicación públicos valencianos que se pretende poner en marcha.

La directora general de la nueva radiotelevisión pública afirma que en este "intenso" primer mes en el cargo ha podido comprobar que hay "muchos frentes abiertos" que debe ir abordando con, de momento, "pocas manos". En el caso del personal, señala que "la gente piensa que es llegar aquí y contratar a la gente y no es así" porque como sector público hay que cumplir una serie de requisitos, como confeccionar una plantilla "entera y perfecta con su clasificación de puestos" que después se debe negociar con los sindicatos y recibir el visto bueno del Consejo Rector, lo que "hace que el proceso se ralentice".

Una vez aprobada la plantilla de la CVMC, con su baremo de méritos, la de la sociedad "realmente está hecha, lo que falta es la negociación con los sindicatos". En este sentido, asegura que "nadie de los extrabajadores" de la antigua RTVV le ha pedido una reunión y tampoco ha hablado con los sindicatos, y será ahora, pasadas las fiestas de Pascua cuando convocará a las organizaciones sindicales para comenzar a negociar.

En primer lugar, para los puestos que se requerirán en la corporación se ha solicitado a la dirección general de tecnologías un mecanismo de autobaremación online para acelerar el proceso, ante la previsión de que "mucha gente" se presente, de modo que los aspirantes introducirán sus datos, se autobaremarán y después se realizará una comprobación.

"Ese mecanismo cuesta de hacer, nos han pedido un mes largo y hasta que eso no esté preparado no se puede abrir la bolsa de trabajo", ha dicho.

Sobre la baremación de los méritos de los extrabajadores, ha indicado que la puntuación de éstos podría alcanzar un 38,5% y "según todas las recomendaciones todo lo que no pase del 40% entra dentro de la proporcionalidad", tal y como se ha acordado en la comisión bilateral con el Estado.

En el caso de las bolsas temporales para la plantilla de la sociedad, cree que la baremación será "muy parecida" y lo que cambiará serán los perfiles. De aquí a "un año o año y medio" podría plantearse la convocatoria de pruebas selectivas, aunque este es un extremo aún por decidir.

MEZCLA DE EXPERIENCIA Y JUVENTUD

Preguntada por el perfil de los trabajadores que trabajarán en la nueva radiotelevisión, Empar Marco no duda en manifestar su empeño en que haya "una mezcla" de perfiles: "Esto se ha de construir con los cimientos de la experiencia y también con los cimientos del talento joven. Estoy muy interesada en que la plantilla sea un abanico muy amplio".

En este sentido, ha remarcado que habrá diferentes perfiles de periodistas, entre ellos especialistas en redes sociales, gestores web o SEO managers, "gente con estudios recientes o relativamente recientes" y que se complementará con personas que aporten su experiencia en televisión, en radio, en deportes, que vengan de ese mundo".

"Es la idea en la que estoy empeñada desde el primer día para dar entrada a todo el mundo y que no sea una cosa cerrada solamente a plantilla anterior, sino también de todo tipo", ha dicho, para remarcar que los extrabajadores de RTVV aportan "mucha experiencia" y quiere contar con personas que sepan "lo que es trabajar en un medio público".

No obstante, ha hecho hincapié en que serán medios "absolutamente nuevos" y la corporación tiene ahora por delante la oportunidad de "nacer como unos medios nuevos, creativos, innovadores, como lo que quieren llegar a ser otros medios, con redacción única, con contenidos con valores".

EL NOMBRE, "INNOVADOR"

Preguntada sobre qué valoración personal hace del nombre elegido para la nueva radiotelevisión, 'à.' (a punt), Marco afirma: "Es un nombre innovador, está claro, a mí no se me hubiera ocurrido de tan innovador que es, no es feo, es bonito, no sé si es el más adecuado para estos medios pero voy a dejarme seducir por las empresas publicitarias, voy a abrir la mente y a dejar que me convenzan".

Ahora se está trabajando en el desarrollo de la marca y, tal y como explica, en esa búsqueda de nombre y apellidos "se habla de a punt mitjans, a punt media... cosas que le dan un sabor a la cosa", por lo que incide: "Voy a tener la mente abierta y a dejarme seducir, si lo consiguen, me gustará el nombre".

"MI CRONOGRAMA NO SE AJUSTABA A LA REALIDAD ENCONTRADA"

Por otra parte, preguntada sobre si mantiene el plazo de seis meses para el comienzo de algún tipo de emisión, Marco ha explicado que cuando presentó su proyecto "pensaba que había una serie de cosas ya muy preparadas para poder salir (al aire) en seis meses". No obstante, ha admitido: "Mi cronograma era muy bonito, pero no se ajustaba a la realidad que me he encontrado".

Una de las cosas que esperaba era que los pliegos de los temas tecnológicos, como el equipamiento de la radio, la multicontinuidad o el paso a la alta definición estarían ya listos pero no ha sido así, supone que para no "hipotecar el futuro de los medios", y ha puesto como ejemplo que se está preparando el pliego del equipamiento de la radio pero dada su cuantía económica deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, con unos plazos de tres, cuatro o hasta cinco meses.

Se trata de "un trabajo más invisible pero importantísimo, porque si no tienes ese esqueleto tecnológico no puedes hacer nada" y, por otra parte, el edificio de Burjassot "requiere mucha revisión, actualización y puesta a punto".

"Por mucho que queramos correr no se puede, no es tan fácil", ha aseverado, para poner también como ejemplo la adquisición de la plataforma multimedia, un proceso en el que se están valorando muchas empresas y viendo necesidades. "No queremos precipitarnos", ha recalcado, para agregar que esto "es un proceso largo se quiera o no".

Paralelamente, se está estudiando la posibilidad de "hacer algunos retoques en el sistema técnico que hay para ponerlo a punto y comenzar antes con material y contenidos nuevos", otro escenario que si permitiera comenzar antes de final de año se haría "porque vemos que hay una expectativa social que tampoco podemos defraudar".

Así, ha indicado que pese a las ganas de "todos" por que la radiotelevisión comience a emitir, hay que trabajar para que "los medios salgan mejor".

"QUE LAS PRESIONES NO NOS HAGAN EQUIVOCARNOS"

"A mí me encantaría que el 9 d'Octubre hubiera una emisión, me encantaría poder anunciarlo pero no puedo hacerlo porque sería erróneo, no lo sé. Lo que queremos es hacerlo bien, lo más importante es nacer adecuadamente y sin presiones, que las presiones no nos hagan equivocarnos".

Marco ha insistido, asimismo, en que también ahora el equipo de cinco personas que comenzará a trabajar con ella a partir de la próxima semana --formado por tres productores, Esperança Camps y Albert Vicent-- también deberá abordar asuntos como la selección de contenido que ha hecho el Alto Consejo Consultivo, los valores que guiarán el contenido de la programación o la colaboración con emisoras locales y comarcales.