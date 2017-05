Miles de personas reivindican en las calles de Andalucía "un empleo más estable y mejores condiciones"

Etiquetas

Miles de personas, unas 45.000 personas según los organizadores, han salido a las calles de la capitales andaluzas convocados por los sindicatos CCOO y UGT para participar en las tradiciones manifestaciones por el Primero de Mayo, que ha tenido en Málaga la ciudad elegida para la movilización central, y en las que han pedido en un ambiente "festivo y reivindicativo" un empleo "más estable y más justo"

Precisamente, los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Francisco Carbonero, respectivamente, han exigido en Málaga al Gobierno central que "cambie el rumbo de las políticas de austeridad neoliberales", así como a la patronal que desbloquee los convenios colectivos en sectores como el turístico "que tienen una gran ocupación y son los que están explotando a la gente con más intensidad".

En declaraciones a los periodistas, Castilla ha considerado como "fundamental" la movilización del Primero de Mayo para "decirle al Gobierno del PP que cambie el rumbo de las políticas de austeridad neoliberales, que el resultado no es otro que la precariedad y la pobreza". Además, ha reivindicado unos "salarios dignos" para que las familias "puedan afrontar un proyecto de vida digno".

Por su parte, Carbonero, que dejará el cargo en el congreso fijado por dicho sindicato para los próximos días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, ha argumentado la simbología del acto central andaluz del Primero de Mayo en Málaga como "una llamada de atención a aquellos que nos quieren situar solo en la economía del turismo".

Para el secretario andaluz de CCOO, este Primero de Mayo es "un toque de atención" a la patronal para que "desbloquee los convenios colectivos". "No vamos a estar permitiendo que los resultados y los beneficios que está dando el ejercicio 2016 a las empresas españolas no tengan la repercusión medianamente aceptable y digna que debe tener en la sociedad", ha subrayado, reiterando que "queremos que las empresas ganen dinero, pero no queremos que ese dinero vaya a los empresarios y no a la calidad del empleo ni a mejorar las condiciones de compra de los ciudadanos".

Con el lema 'No hay excusas', los sindicatos han exigido, en un ambiente "festivo, reivindicativo" y sin incidentes, tanto a las instituciones públicas como a la patronal que la generación de riqueza en las empresas repercuta "en la calidad el empleo y a mejorar las condiciones y capacidad de compra de los trabajadores", al tiempo que han reivindicado una mayor protección social de los ciudadanos en cuanto a las pensiones y prestaciones por desempleo.

La manifestación central del 1 de mayo ha salido desde la Alameda de Colón, en Málaga, a las 11,00 horas y ha reunido a unas 16.000 personas, según han informado a Europa Press desde la organización, si bien la Subdelegación del Gobierno ha apuntado que han sido 3.000 personas aproximadamente.

A la misma hora se ha iniciado la movilización en Córdoba capital, desde la Glorieta de Cruz Roja, y donde se han concentrado 4.000 personas aproximadamente. Para las 12,00 horas se han convocado las manifestaciones de Almería --desde la Explanada del Puerto--, con una participación de más de 3.000 personas; Cádiz --desde la Plaza de España--, donde se han reunido 5.000 personas.

En Huelva la marcha ha partido desde la Plaza 12 de Octubre y ha concentrado a 2.000 persona--, Jaén --desde la Plaza San Francisco--, y Sevilla, con la Puerta de Jerez como punto de inicio, se han reunido más de 10.000 personas. Igualmente, en Granada capital la movilización se ha fijado para las 13,00 horas desde los Jardines del Triunfo y ha contado con la presencia de más de 4.000 personas.