ONCE y sindicatos negocian sobre conciliación, incremento salarial y ajuste de los canales de venta complementarios

La ONCE y los sindicatos están negociando estos días sobre conciliación, incremento salarial y puntos de venta complementarios a los vendedores, entre otros asuntos, en el marco de la negociación del convenio colectivo para los próximos cuatro años.

En medio de la negociación --que ya lleva siete días--, un total de 27 personas entre delegados sindicales y responsables de los territorios de CCOO se encerraron desde este jueves 13 de julio hasta las 14,00 horas de este viernes en la sede de la Dirección General de la ONCE en Madrid para expresar su oposición a algunos puntos.

El secretario general de CCOO en la ONCE, Santiago Mallo, ha especificado en declaraciones a Europa Press algunas de sus reivindicaciones: que se retire del convenio la "doble escala salarial" pues, según precisa, los trabajadores con menos antigüedad cobran "un 30 por ciento menos que el resto"; y que se retire la venta en los canales físicos complementarios, es decir, quioscos de periódicos, gasolineras, estancos o supermercados.

"Lo que más nos preocupa es la amplitud que pretenden continuar haciendo sobre esta red de ventas; por culpa de esta situación tenemos a más de 350 personas que son afiliadas a la ONCE sin puesto de trabajo", ha lamentado Mallo, al tiempo que ha reclamado que esa venta "se devuelva a los trabajadores y trabajadoras de la casa como fue toda la vida".

Según ha precisado, CCOO podría llegar a asumir "medianamente" que se mantuviesen algunos de estos canales físicos complementarios en lugares donde no hay vendedores de la ONCE pero no que se vendan cupones en puntos complementarios "a cinco metros" de un vendedor. "Eso ya no es posible y es lo que está ocurriendo", ha denunciado.

Por su parte, la ONCE está "abierta" a la negociación, según han indicado a Europa Press fuentes de la organización. Sobre los puntos de venta precisan que están llevando a cabo un "ajuste" de los canales físicos complementarios, reduciéndolos a aquellos lugares donde más les "interesa", es decir, donde "más se vende" y los que están "más lejos de los vendedores".

Según los datos de la ONCE, en 2012, cuando comenzó la venta en quioscos, gasolineras y estancos, entre otros, tenían de media 19.818 vendedores y 12.536 puntos de venta del canal físico complementario. En 2016, el número de vendedores se redujo ligeramente con respecto a aquel año hasta los 19.791, mientras que la cifra de puntos de venta complementarios cayó hasta los 9.908 de media.

En cualquier caso, destacan que en los dos últimos años se ha producido un incremento de las ventas de cupones de la ONCE y lo achacan a los canales físicos complementarios porque "hay más papel en circulación".

Por otro lado, según han precisado las mismas fuentes, se han cerrado algunos puntos sociales durante la negociación como "la ampliación de días para el cuidado de mayores dependientes y niños". El objetivo, según han añadido es "lograr un convenio que garantice el empleo y la calidad de trabajo" de los vendedores.

CUIDADO DE MENORES, MAYORES Y CONCILIACIÓN

En este sentido, el secretario general de UTO (Unión de Trabajadores de la ONCE)-UGT, Diego Sayago, ha celebrado el "acercamiento" de la ONCE a sus peticiones en asuntos sociales. "Desde UTO-UGT, el sindicato mayoritario en la ONCE, hemos puesto sobre la mesa que hay que avanzar en temas sociales, para atender a menores y mayores, y tener tiempo de ocio para compatibilizar la vida familiar y laboral", ha puntualizado.

También les preocupa, según ha precisado a Europa Press,la generación de empleo indefinido y la subida salarial. "En este convenio tienen que hacerse al menos 2.000 contratos indefinidos, y la mayoría son personas con discapacidad", ha añadido. En estos puntos, según ha precisado, la negociación continúa.

Sobre los canales físicos complementarios, desde UTO-UGT consideran que estos permiten "descubrir nuevos nichos de clientes" y "aportan riqueza". Según precisa Sayago, el año pasado, el reparto económico entre los trabajadores de la ONCE procedente de este canal supuso el equivalente a "medio punto de subida salarial".

En todo caso, también señala que se debe asegurar la estabilidad del trabajo a los vendedores y que, en este sentido, "se ha cerrado un apartado específico que habla de una aún mayor protección" de los trabajadores.