CCOO Y UGT DICEN A LA PATRONAL QUE ELLOS NO NEGOCIAN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LE EXIGEN QUE CONVOQUE LA MESA

-Para avanzar en el pacto salarial. Los sindicatos CCOO y UGT se dirigieron este jueves a la patronal CEOE para decirle que “nosotros no somos sindicalistas que negocien a través de medios de comunicación, los sindicalistas nos sentamos en las mesas” y le exigieron que convoque la mesa de negociación para abordar la subida de salarios para este año y el próximo.En declaraciones a los periodistas, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, señaló que han pedido al presidente de la CEOE, Juan Rosell que “en vez de hablar por las televisiones y hablar por las radios, convoque la mesa negociadora que ya se lo hemos dicho varias veces, no negociamos a través de los medios de comunicación”.En esta misma línea se pronunció la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, quien añadió que es la patronal la que debe convocar la mesa del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).“Nosotros no somos sindicalistas que negocien a través de medios de comunicación, los sindicalistas nos sentamos en las mesas, siempre hemos estado dispuestos a estar sentados en las mesas a negociar”, defendió Araque.Del mismo modo, aseguró que “todavía” no se ha producido la negociación en la mesa y “el mensaje para la patronal es muy fácil: convoquen la mesa para empezar a negociar”.