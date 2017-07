UGT Y PODEMOS NO HABLAN DE HUELGA GENERAL PERO NO DESCARTAN “NINGUNA HERRAMIENTA PARA HACER CAMBIAR LAS COSAS”

Etiquetas

Los secretarios generales de Podemos y UGT, Pablo Iglesias y Pepe Álvarez, reconocieron hoy no haber hablado sobre la posibilidad de convocar una huelga general aunque no descartan “ninguna herramienta para cambiar las cosas”.Así lo señaló Álvarez en una rueda de prensa conjunta tras la reunión que mantuvieron hoy las delegaciones de ambas organizaciones para analizar la situación económica y social actual.Sobre la hipotética convocatoria de una huelga general, el líder de UGT señaló que no habían hablado sobre ello en la reunión, ya que “hay que ver cómo se desarrollan los tiempos y las políticas y veremos qué decisiones tomamos”. Álvarez añadió que, sin embargo, la aprobación del techo de gasto y la política presupuestaria del Gobierno son “malas noticias” y añadió que sus organizaciones van a tener que “trabajar a fondo para repartir la riqueza que hay en nuestro país”.Así, el líder de UGT se mostró “satisfecho” con una reunión que catalogó como “productiva y positiva” en la que repasaron los principales temas de actualidad del país.Álvarez, que destacó el “importante papel” de Unidos Podemos en el escenario político actual, mencionó “las veinte propuestas con las que Podemos y PSOE se presentaron a las elecciones” acordadas con los sindicatos y señaló que “es el momento” de recuperarlas y buscar “una alternativa política de izquierdas” mediante la aprobación de sus propuestas en el Congreso para “cambiar la vida de los trabajadores y trabajadoras”. “Hay un amplio acuerdo que a partir de ahora intentaremos trabajar con nuestros equipos”, añadió el líder sindical.Por su parte, Iglesias señaló “coincidencias” con la organización sindical al hablar de pensiones, trabajo, políticas públicas y convenios colectivos”, entre otros temas.En esta línea se expresaron los dos líderes al hablar de salarios y pensiones. “Nosotros vamos a hacer nuestra propuesta para que las pensiones suban” declaró Álvarez, que señaló que “este país está generando mucha riqueza y nuestra obligación como sindicato es que se reparta”.Sobre las pensiones, Iglesias declaró que son “un derecho constitucional y los poderes públicos tienen la obligación de asegurarlas”. “Es necesario un acuerdo de país”, afirmó el líder de Podemos, que también denunció que con las condiciones actuales del mercado de trabajo “será muy difícil” mantener el sistema de Seguridad Social y consideró necesario “aumentar los salarios y la protección a los desempleados”.