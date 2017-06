CCOO PROPONE UNA SUBIDA SALARIAL DEL 2,75% Y ADVIERTE DE QUE SI NO HAY ACUERDO ESTA SEMANA, “SE HA ACABADO”

Etiquetas

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, afirmó este jueves que CCOO ha propuesto una subida salarial del 2,75% y advirtió de que si no se cierra el acuerdo esta semana, “se ha acabado” la negociación.En declaraciones a Servimedia, Górriz aseguró que se han estado produciendo reuniones con la patronal CEOE para tratar de cerrar el acuerdo de salarios y CCOO ha propuesto que la subida sea del 2,75%.Górriz, que es uno de los negociadores del pacto salarial por parte de CCOO, confirmó que se ha dado de plazo para cerrar el acuerdo esta misma semana, y si no se logra, “se ha acabado” la negociación, porque están a las puertas de celebrar el Congreso Confederal del sindicato para elegir nuevo secretario general, según explicó.Las negociaciones, que estaban estancadas, se retomaron en las últimas semanas tras la convocatoria de una reunión por parte de la CEOE a los sindicatos y la propuesta que hicieron estos para el pasado martes.Aunque la patronal no confirmó su asistencia ese día, sí que se están produciendo contactos entre ambas partes para tratar de ultimar el acuerdo.