PSOE se suma a los sindicatos para exigir el 1 de mayo la derogación de la reforma laboral y mejorar los salarios

El PSOE y los sindicatos UGT y CCOO han llamado este jueves a la participación "firme" de la ciudadanía en la manifestación del Primero de Mayo que se celebrará el próximo lunes a las 12,00 horas y tiene como punto de partida la plaza de San Francisco de la capital.

Así lo ha indicado el secretario general del PSOE de la ciudad, Manuel Fernández, tras la reunión que, junto a la responsable de Política Municipal del partido en la provincia, Josefa Lucas, ha mantenido con los secretarios generales de ambos sindicatos, Manuel Salazar y Francisco Cantero.

En el encuentro, según ha informado el PSOE, han repetido el lema de esta manifestación, 'No hay excusas' para pedir la participación activa de los jiennenses a la hora de reclamar "alto y claro" la derogación de la reforma laboral y la mejora salarial.

"Queremos trasladar a UGT y a CCOO el firme compromiso del partido de hacer una llamada más fuerte que nunca a militancia y a los simpatizantes para estar en la calle ese día. La presión social justifica que estemos más que nunca en la calle, porque el trabajo de la gente unido al político tienen que hacer posible que el resultado sea la derogación de la reforma laboral, que ha hecho un gran daño a la clase trabajadora de este país", ha dicho Fernández.

Ha añadido que hoy por hoy "ningún trabajo es capaz de garantizar que se salga de la pobreza, por lo que se justifica más que nunca que haya que pelear por un trabajo estable". A su juico, la llegada de Mariano Rajoy en la Moncloa "ha supuesto la pérdida de los derechos de los trabajadores, que necesitan de una solución de Estado que sólo puede venir por la vía de la derogación de esa reforma laboral".

En esta línea se ha pronunciado el secretario general de UGT en Jaén, quien ha afirmado que es necesaria la unión de la ciudadanía con la labor de los partidos políticos con representación en el arco parlamentario para conseguir "que se reviertan los derechos de los trabajadores que se han perdido en estos años".

"Por eso apelamos a la colaboración del PSOE como principal partido de la oposición", sostuvo. Salazar lanzó además un mensaje: Si están cacareando tanto que hemos salido de la crisis no hay excusa para retomar una subida salarial por parte de una patronal retrógrada que no ve que hay que aumentar salarios para incrementar el consumo interno y las actividad de las empresas", ha destacado Salazar.

Su homólogo en CCOO-Jaén, ha señalado que los derechos de los trabajadores se reclaman en la calle. "Ningún derecho pasado, presente o futuro se conquista desde lo privado, en casa. Las redes sociales están muy bien, pero hay que tomar la calle y el lema de este Primero de Mayo, ese no hay excusas', queda más justificado que nunca", ha apostillado.

Cantero ha apuntado que a esta cita están llamados los trabajadores y quienes ahora no tienen empleo. "Hay que demostrar en la calle nuestros derechos, los que nos han sido arrebatados por un Gobierno discípulo de Merkel. No queremos más políticas neoliberales ni en España, ni en Andalucía ni en nuestra provincia, que sigue liderando junto con Cádiz los ránkings del desempleo", ha insistido no sin animar a llenar las calles el 1 de Mayo para decir no a "más recortes, más presupuestos Generales del Estado que nos condenen y para reclamar más empleo".