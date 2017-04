Pino (CCOO) advierte a "las izquierdas" que con su manera de actuar facilitan la labor de otras fuerzas

Etiquetas

El sindicato CCOO de Asturias celebrará los próximos 4 y 5 de mayo su 12 congreso en el que se elegirá al nuevo secretario general y que servirá para que el actual, Antonio Pino, haga balance "en lo político, en lo sindical y también en lo personal".

Este martes, en la rueda de prensa de presentación del congreso, Pino ya ha hecho una advertencia a las fuerzas de la izquierda en la región, a ellas les la dicho que "ojo, porque cuando alguien se empeña en hacerlo mal reiteradamente es lógico que la gente busque otras opciones".

Y es que Pino ha indicado que en el próximo congreso CCOO hará una invitación a las fuerzas de izquierdas para que reflexionen sobre lo que están haciendo y sobre todo sobre "lo que no se está haciendo", por que a su juicio con su manera de actuar están facilitando la penetración de otras fuerzas.

"Necesitamos la unidad de acción de la izquierda", ha insistido el secretario general de CCOO que ha lamentado que la fragmentación de las fuerzas progresistas está teniendo serias consecuencias como por ejemplo la incapacidad de sacar adelante unas cuentas más progresistas para la región, algo de lo que ha culpado a PSOE, IU y Podemos.

No obstante Antonio Pino se ha mostrado más crítico con la formación morada de la que dijo "no conocer ninguna alternativa para el Principado", más allá de sus intenciones de eliminar el CES, o acabar con la casta, "una forma de hacer política en la que no cree".

PROPUESTAS DE FUTURO

El análisis del contexto político será una de las partes de ese 12 congreso, en el que además se analizará la gestión del mandato y se harán las propuestas de futuro. En ese análisis de gestión habrá lugar para la autocrítica, porque Pino ha indicado que la organización reconoce "que ha cometido errores como los ERES o las tarjetas black".

No obstante el sindicato pueda presumir de ser la primera organización sindical del país por primera vez en el periodo de la democracia. Por eso también lanzarán propuestas de futuro basadas en dos ejes: uno el lograr más sindicato y más fuerza con una mayor afiliación y más y mejor organización.

El segundo eje de futuro pasa por un cambio de modelo económico y productivo y la recuperación de los derechos laborales y sociales, todo ello después de pasar "una de las peores etapas de la democracia" en lo que a pérdida de derechos se refiere.

CANDIDATOS

Dos son las candidaturas que optan a la secretaria del sindicato, la encabezada por José Manuel Zapico y la que encabeza José María Guzmán Pacios. Preguntado por sus preferencias Antonio Pino ha manifestado que no consideraba "oportuno" hacerlas públicas ya que estamos en un proceso de negociación que ha confiado en que se cierre con una candidatura unitaria.

"Tengo mi opinión y en caso de que no se llegue a un acuerdo de candidatura única la manifestaré con voz y voto en el congreso", ha dicho Pino.