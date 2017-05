ROSELL (CEOE), SOBRE EL PACTO SALARIAL: “ESTAMOS TAN CERCA QUE ME PARECE INCREÍBLE QUE NO PODAMOS LLEGAR A UN ACUERDO”

Etiquetas

- Critica a los sindicatos por “decir siempre que no a todo” y no espera un "verano caliente". El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, afirmó este miércoles, sobre el pacto salarial con los sindicatos, que “estamos tan cerca que me parece increíble que no podamos llegar a un acuerdo” y criticó a las organizaciones sindicales por “decir siempre que no a todo”.En el acto de presentación del ‘Libro Blanco sobre el sistema de formación en el trabajo’, el presidente de la CEOE se mostró sorprendido por que no se haya firmado aún el acuerdo para subir salarios este año. “Estamos tan cerca, tan cerca, tan cerca, que no entiendo cómo no lo firmamos”, manifestó. El presidente de la patronal española defendió que desde su organización “hemos hecho dos movimientos de pieza muy importantes”, mientras que “los sindicatos están ahí parados” y “no se puede decir siempre que no a todo, hay que hacer alguna que otra propuesta para que la otra parte, por lo menos, la considere”.“Contestar que no a todo no puede ser, y especialmente cuando no solo estamos hablando de números, sino que hay otras propuestas para intentar mejorar la competitividad de este país”, insistió Rosell. En este sentido, instó a las centrales sindicales a “moverse” y a “empezar a hablar de productividad” y “competitividad”, en lugar de “mirar el tema de los números”.En cualquier caso, aseguró que “aguas abajo, los convenios se están firmando” y lo están haciendo en línea con la propuesta de subida de la patronal, del 1% al 2,5%.“O firman o se habrán equivocado”, advirtió, para indicar seguidamente que “ni mucho menos” temen en CEOE un "verano caliente", como señalaron los sindicatos.