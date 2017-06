Rosell anuncia que se está en el "punto final" de la negociación salarial y solo quedan "pequeños flecos"

Etiquetas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, se ha mostrado "optimista" de cara a alcanzar un acuerdo lo antes posible con los sindicatos en la negociación colectiva, tras reiterar su oferta consistente en una subida de entre el 1% y el 2%, más medio punto adicional variable.

"Estamos en el punto final y muy cerca de lo que podía ser un acuerdo. Es difícil poner plazos, pero cuanto antes mejor. No va haber ninguna sorpresa porque hablamos de pequeños flecos y por eso soy optimista", ha asegurado Rosell a la salida del Food&Drink Summit, que se está celebrando en Madrid.

El presidente de la CEOE ha recordado que las cifras que han vuelto a presentar a los sindicatos están en línea con los convenios que se han firmando recientemente.

"La realidad es que los convenios que se están rubricando estos meses con las recomendaciones que hemos dado tanto nosotros como sindicatos cuentan con estos números", ha señalado, mientras que ha indicado que después de este acuerdo deberán realizar un "nuevo planteamiento para los próximos años y que será más ambicioso".

Por último, el presidente de la patronal ha subrayado que hay que mirar a Europa, después de que se hayan puesto en España impuestos a determinados ingredientes (como el azúcar) y limitar la venta de productos. "A nivel de legislación tenemos Europa, veamos que hace Europa, porque lo que no podemos hacer es empezar a legislar aguas abajo, porque nuestro mercado no es solo España. Tengamos cuidado y no demos pasos hacía delante que luego nos impidan más ventas", ha advertido.