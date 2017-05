Rosell ve "increíble" que aún no haya pacto salarial y pide a sindicatos que "no digan a todo que no"

Etiquetas

Dice a los sindicatos que los empresarios se han movido ya dos veces, mientras ellos están "ahí parados"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que le parece "increíble" que no se consiga un acuerdo de salarios con las organizaciones sindicales en el ámbito de la negociación colectiva cuando "están tan cerca" las posturas de ambas partes.

Así lo ha señalado el presidente de la patronal tras la presentación del 'Libro blanco sobre el sistema de formación en el trabajo', donde ha insistido en que las organizaciones empresariales y sindicales "están tan cerca" que no entiende cómo no se firma un acuerdo ya.

También ha recordado que "aguas abajo" se están firmando grandes convenios sectoriales y de empresa "con los números que hay encima de la mesa" y teniendo en cuenta los planteamientos de la patronal. Así, el presidente de la CEOE ha insistido en que la patronal "se ha movido dos veces ya" y que los sindicatos siguen "ahí parados".

"Creo que no se puede decir que no a todo", ha afirmado Rosell, refiriéndose al rechazo de los sindicatos a las propuestas empresariales. "Hay que hacer alguna que otra propuesta para que la otra parte por lo menos la considere y la interprete, la vea y la estudie, pero contestar siempre que no a todo yo creo que no puede ser, especialmente cuando no estamos hablando sólo de números, sino que hay otras propuestas para intentar mejorar la competitividad de este país", ha añadido Rosell.

El presidente de la CEOE ha insistido en que los sindicatos tienen que empezar a moverse y empezar a hablar de la competitividad y productividad de este país" y cree que las organizaciones sindicales se equivocarán si no firman ya un acuerdo.

El pasado lunes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó en el encuentro con los medios previo a la manifestación del 1 de mayo que los empresarios sufrirían "un calvario" si no hay un convenio marco que sirva de paraguas para la negociación colectiva.

En este contexto, el líder de la patronal ha apuntado que "éste no va a ser un verano caliente" como señalaron los sindicatos, por lo que no espera que la firma de convenios de empresa se convierta "en un calvario".

Para los sindicatos, una de las condiciones que "no es negociable" es quién da las altas y las bajas en caso de enfermedad o accidente común en España.