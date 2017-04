1 MAYO. LOS SINDICATOS ADVIERTEN DE QUE LA AUSENCIA DE UN ACUERDO SALARIAL GENERARÁ CONFLICTIVIDAD LABORAL E INCERTIDUMBRE

Etiquetas

- Toxo tacha de “surrealista” el proceso de negociación y Álvarez critica las “duchas de agua fría y agua caliente que practica” la Ceoe. Los sindicatos CCOO y UGT señalaron este miércoles que la ausencia de un acuerdo en materia salarial provocará conflictividad e incertidumbre, porque obliga a trasladar la negociación a los convenios.Durante la rueda de prensa para presentar los actos del Primero de Mayo, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió de que “el tiempo está agotado ya” y aunque no quiso poner fecha límite para cerrar el acuerdo, sí aseguró que “no va a estar la mesa permanentemente abierta” y que en la organización empresarial “no se piensen que esto puede estar permanentemente en el limbo y que no va a pasar nada; claro que va a pasar”. “No sé a qué esperan para que haya una reunión y se pueda, si este es el objetivo -para nosotros sí-, cerrar un acuerdo”, afirmó.En esta misma línea se pronunció el líder de UGT, Pepe Álvarez, quien añadió que “estamos fuera de tiempo” y este acuerdo es “atípico” en el entorno europeo pero da “buenos resultados” y “genera confianza”, y si finalmente la Ceoe no se sienta a la mesa a expresar en qué no está de acuerdo, “ellos serán los responsables y, en parte, el Gobierno por no tener una posición más activa”.“Nosotros, con fecha de caducidad o no, estamos trasladando la negociación a los convenios colectivos, eso generará conflictividad y un calvario para la Ceoe”, aseguró Álvarez, para agregar que esta situación es “bastante insoportable por la falta de rigor (de la patronal) a la hora de plantear la negociación”.Además, ambos sindicalistas recordaron que su deseo es firmar un acuerdo que incluya también 2018, puesto que 2017 ya está avanzado, y si finalmente no se cierra, “el mensaje que se envía a la sociedad es un mensaje negativo”, consideró Toxo.La propuesta que desde el principio defendieron CCOO y UGT sitúa la subida salarial entre el 1,8% y el 3%, mientras que la patronal mejoró su oferta en las últimas semanas planteando una subida del 1% al 2,5% pero vinculada al acuerdo en varios asuntos como que las bajas por enfermedad común las otorguen las mutuas. En este sentido, los sindicatos defienden que esta es una tarea del Sistema Nacional de Salud y Álvarez dejó claro que eso “no es negociable” y puede ser un elemento que, de ser condición necesaria, “imposibilita” el acuerdo.Asimismo, ambos responsables sindicales pusieron de relieve cómo está yendo el proceso de negociación a su entender.Toxo lo calificó de “surrealista” y lamentó que “jamás me había encontrado con una negociación de estas características” en sus años en CCOO, mientras que Álvarez instó a la Ceoe a dejar las “duchas de agua fría y de agua caliente que practica de manera permanente”.