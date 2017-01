LOS SINDICATOS CRITICAN LAS DECLARACIONES DE GUINDOS SOBRE LA REFORMA LABORAL

Etiquetas

Los sindicatos CCOO y UGT criticaron este lunes las declaraciones del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, en las que afirmaba que "derogar la reforma laboral sería el mayor error de política económica que podría darse en España" y anunciaba que "el Gobierno tiene muy claro que el núcleo central de la reforma laboral no se toca".Desde CCOO, el secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, afirmó que las palabras del ministro son "provocadoras y desafortunadas, al pretender asociar los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores con errores mayúsculos, algo intolerable en un Estado democrático de Derecho”. Górriz denunció que "cuando un Gobierno en minoría no es capaz de responder con diálogo y negociación a las decisiones mayoritarias del Congreso de los Diputados, el problema no reside en la existencia de ideas enfrentadas de política económica y laboral, sino en su declaración de hostilidad a la democracia”. Por su parte, UGT indicó que desde el Gobierno se intenta dar un "barniz social" a las políticas económicas y "no es suficiente para tapar la debacle que está provocando el mercado laboral". Para este sindicato, Guindos "parece haber trazado una línea roja de cara a la negociación" de la reforma laboral. Ambas organizaciones coincidieron en que esta nueva etapa política exige diálogo y no que se fije de forma unilateral el marco de relaciones laborales porque entonces “el conflicto social y la movilización democrática estarán servidos", advirtió CCOO.