1 MAYO. LOS SINDICATOS DICEN QUE “NO HAY EXCUSAS” PARA NO SALIR A LA CALLE Y PEDIR MEJORES EMPLEOS Y PENSIONES

Los sindicatos CCOO y UGT señalaron este miércoles que “no hay excusas” para no salir a la calle este Primero de Mayo a reivindicar mejores empleos, salarios y pensiones, en un contexto en el que la economía española está creciendo pero no se traslada a la ciudadanía. Durante la rueda de prensa para presentar los actos del Primero de Mayo, los líderes sindicales explicaron que se celebrarán 73 manifestaciones en todas las capitales de provincias bajo el lema ‘No hay excusas. Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social. #alacalle’.Esta reivindicación “quiere reflejar cuál es el momento político, económico y social que vive nuestro país”, señaló el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en el que el empleo que se está creando “no está ni de lejos con la cantidad y calidad que necesita”.Agregó que en España la brecha de género continúa y la negociación colectiva debe recuperarse como un “instrumento” que permita redistribuir la riqueza, motivos por los que insisten en derogar las últimas reformas laborales.“Es muy difícil poder alcanzar cambios que nos permitan recuperar derechos” con las actuales normas del mercado de trabajo y con una patronal que “lo tiene todo y no quiere perder nada” y “un Gobierno que promete, que habla de diálogo pero que este diálogo no da resultados”, añadió.“Se puede decir categóricamente que las empresas están ganando dinero y ese dinero tiene que repartirse por la vía de la negociación colectiva”, consideró el líder de UGT.Las pensiones también tienen un lugar en los actos del 1 de Mayo con la reclamación, de nuevo, de la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 aprobada por el Gobierno del PP y la vuelta a la revalorización en base al IPC.Los sindicatos también aprovecharon la ocasión para insistir en que la renta mínima que promovieron en el Parlamento y que se tomó en consideración debatir debe salir adelante, como una medida que permitirá mejorar la cobertura para “cientos de familias”.Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, consideró que a todos estos elementos se suma “el tufo que impregna la vida social, política y económica” y que “aflora con toda su crudeza”, por lo que hay “motivos más que suficientes” para salir a la calle el 1 de mayo.A juicio de Álvarez, estos actos tendrán una “gran importancia en relación a cómo vayan desarrollándose los acontecimientos” en los próximos meses.PRESUPUESTOS DE “LA RESIGNACIÓN”En cuanto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, los sindicatos señalaron que entregarán en el Parlamento un documento con su posición al respecto. Toxo consideró que estos Presupuestos son los de “la resignación”, porque el Gobierno “se resigna a mantener una altísima situación de desempleo sin adoptar medidas” y que España “salga de una tasa de paro de dos dígitos en esta legislatura era lo menos que se podía pedir a la política”, a juicio del sindicalista.Además, explicó que la evolución de las mesas de diálogo social en las que están sindicatos, patronal y Gobierno no acaban de concretarse con avances porque en los Presupuestos no se contemplan “márgenes” para que se pueda alcanzar un acuerdo y hay asuntos en los que se debería cerrar “más rápido” que en otros, como son las pensiones.Mientras, en otros campos “es imprescindible darle aire a esas mesas” para que empiecen a producir resultados ya.“Necesitamos que el Parlamento deje de jugar al filibusterismo, que aprueben la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la pobreza en España”, dijo, y aunque “estamos a las puertas” de la prórroga del Programa de Activación para el Empleo (PAE), son medidas “insuficientes” en un contexto en el que “se ha deteriorado la protección por desempleo”.En cualquier caso, Toxo criticó la situación política actual de “parálisis” y señaló que los partidos de la oposición “son oposición porque han querido” facilitando el Gobierno del PP, pero “allá ellos, seguro que la ciudadanía se lo premiará cuando se produzca una nueva convocatoria electoral en España”.