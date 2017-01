LOS SINDICATOS DICEN QUE EL GOBIERNO RECONOCE QUE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ES INSUFICIENTE PARA SUPERAR EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Etiquetas

- El Ejecutivo sitúa por debajo de 6.500 millones el impacto "potencial" de subir las bases máximas. CCOO y UGT aseguraron este lunes que en la reunión que ha mantenido hoy la Mesa del Diálogo Social sobre las pensiones, el Gobierno ha reconocido “por primera vez” que “solamente con la evolución del empleo no es suficiente para recuperar el déficit de la Seguridad Social y para recuperarse de la crisis de las cotizaciones”.Así lo aseguró la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, en declaraciones a los periodistas tras el encuentro en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el que han participado representantes de los agentes sociales y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.Fuentes de Empleo explicaron que la creación de puestos de trabajo es un elemento “importante” pero no significa que no se puedan estudiar otras medidas para reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social.Así, tras la reunión, el responsable de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, explicó que el Gobierno ha centrado la atención durante el encuentro en la evolución de bases máximas y mínimas, cuestión en la que “los números que tiene el Gobierno coinciden con los que tenemos las organizaciones sindicales”; y se han abordado las reducciones, bonificaciones y subvenciones cuyo pago lo afronta la Seguridad Social.Respecto a esta última medida, Bravo indicó que el Gobierno les ha trasladado que está dispuesto a asumir vía Presupuestos Generales del Estado el coste de estas políticas activas de empleo, que se cuantificó hoy en 3.055 millones de euros. Asimismo, el Ejecutivo situó por debajo de 6.500 millones el impacto “potencial” de elevar las bases máximas de cotización, un coste que “se parece a las estimaciones que hemos hecho nosotros” y que sería superior a los 7.000 millones, “pero eso no deja de ser un detalle”, aseguró Bravo.Por otra parte, Burgos les expuso que 2017 será un año “récord” en recaudación y que la afiliación interanual ha crecido por encima del 3%, y en este caso, los sindicatos señalaron que manejan datos inferiores, por lo que “les hemos dicho que más allá de aventurar cifras, que las contrastemos”.En este sentido, los representantes de las organizaciones sindicales recalcaron que ha sido un encuentro en el que el Ejecutivo no ha precisado ninguna iniciativa mientras desde las centrales “hemos planteado propuestas más que sobradas para conseguir esos objetivos y lo que esperamos es que el Gobierno, además de manifestar disposición a abordarlas, que lo hace, sea capaz de concretar las suyas, que no lo ha hecho”, subrayó Bravo.Desde UGT, Barrera insistió en que “no sería válido un acuerdo que supusiera el mantenimiento de los recortes que hoy por hoy están situados en la ley del PP” de 2013.Esta mesa, que ha sido la primera en reunirse de las cuatro anunciadas por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, mantuvo este lunes su primer encuentro de carácter formal y en 15 días volverá a reunirse.