LOS SINDICATOS SE REÚNEN ESTE MARTES CON GÓMEZ-POMAR Y RESPONSABLES DE AENA PARA LLEGAR A UN PRINCIPIO DE ACUERDO

Los sindicatos con representación en Aena, CCOO, UGT y USO, se reunirán el próximo martes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, y responsables de Aena y Enaire con el objetivo de alcanzar un principio de acuerdo.Este encuentro se produce en el marco de un proceso de negociaciones con la empresa y la participación del Ministerio de Fomento en el que las organizaciones sindicales reclaman al gestor aeroportuario una mejora de los salarios y las plantillas, tras amenazar con la convocatoria de huelga en los aeropuertos españoles.En el marco de esta negociación, el secretario general de CCOO en Aena, Francisco Casado, aseguró a Servimedia que las posiciones entre sindicatos y Aena están “bastante cercanas” y podrían cerrar la próxima semana un acuerdo “salvo imponderables de última hora”.Casado reconoció que “lo tenemos todo bastante cercano” y en la reunión de este martes se podría llegar a un “principio de acuerdo”. “Esperamos que el martes sea la última de las reuniones con el secretario de Estado” y firmar en esos días un acuerdo que refleje un incremento del empleo y los salarios de los trabajadores en los aeropuertos españoles.Casado no quiso dar detalles al respecto, ya que “eso sería uno de esos imponderables” que podría frustrar el acuerdo. No obstante, los trabajadores de Aena vienen reclamando que, tras tres años de beneficios de la empresa, debe compensarse con una subida salarial la pérdida de poder adquisitivo del 8%, según sus estimaciones, sufrida en los últimos años.También piden la creación de 450 nuevos empleos en Aena y 250 en Enaire con el objetivo de compensar la reducción de plantilla llevada a cabo en años anteriores y que, denuncian, ha dejado “plantillas al mínimo” y “un enorme déficit estructural”.De firmarse el pacto entre las partes, se pondría fin a la convocatoria de 25 jornadas de huelga en los aeropuertos españoles, que se habían previsto inicialmente para el 15 de septiembre y se habían aplazado hasta octubre en caso de que no hubiera acuerdo.