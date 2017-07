STE C-LM asegura que el nuevo borrador de educación se está haciendo "de espaldas a los trabajadores de la enseñanza"

Etiquetas

La Confederación Sindical de trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE C-LM) ha asegurado que el nuevo borrador de mejora de las condiciones del profesorado se está haciendo "de espaldas a los trabajadores de la enseñanza".

Así se ha manifestado STE tras conocer que ANPE, CCOO, CSIF y UGT, se reunieran este miércoles, 12 de julio, con la Junta para tratar el nuevo Pacto de Interinos. "En dicha reunión fueron informados de que este jueves la Administración presentaría en mesa sectorial un nuevo borrador de 'Acuerdo de mejora' donde se incluiría el nuevo Pacto", según ha informado en nota de prensa STE.

Esto quiere decir, a su juicio, que se "han compinchado con la Administración para cometer la ilegalidad de negociar excluyendo a un sindicato con representatividad, como es STE Castilla-La Mancha".

"La Consejería ha pretendido modificar el orden del día, con el consentimiento de todas las organizaciones sindicales excepto STE, en contra de lo establecido en el reglamento de la mesa, para tratar un nuevo 'Acuerdo de mejora' del sistema educativo y de las condiciones laborales del profesorado".

Asimismo, STE ha recordado a la Administración y a estas organizaciones sindicales que "cualquier negociación que se lleve a cabo debe realizarse con los sindicatos representativos, no solo los firmantes del acuerdo".

El Tribunal Constitucional ha reconocido, según STE, que "no resulta posible atribuir funciones modificadoras de condiciones de trabajo a comisiones cerradas o de composición restringida, excluyendo a aquellos sindicatos que tengan legitimación para negociar".

"SUMAMENTE GRAVE"

"Es decir, el no haber firmado un acuerdo no puede suponer para el sindicato no firmante quedar al margen, durante la vigencia del mismo en la negociación de cuestiones nuevas, como pretenden los sindicatos firmantes del escrito", ha criticado.

Por otro lado, considera que es "paradójico" que a la Consejería y a estos sindicatos "les entren las prisas por negociar en pleno mes de julio, tras el cese de los compañeros interinos, cuando ya no hay profesorado en los centros de trabajo, y hacerlo de un día para otro y sin publicidad alguna".

En este sentido, STE ha criticado que "los sindicalistas jueguen a ser dioses y a negociar sin consultar a los trabajadores, a espaldas de aquellos que vienen sufriendo las consecuencias de un pacto nefasto que firmaron con el PP, también a espaldas de STE Castilla-La Mancha".

Por último, ha asegurado que seguirán exigiendo "la negociación de un nuevo acuerdo de interinos que asegure la estabilidad del empleo y velando para que no se vulnere la legalidad ni los derechos sindicales de los trabajadores".