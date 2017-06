El SUP abre su congreso lamentando el "descrédito inmerecido" de la Policía y pidiendo acabar con la "improvisación"

Etiquetas

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha abierto este martes su XI Congreso Nacional lamentando el "descrédito policial" y reclamando, en palabras de su secretaria general, Mónica Gracia, que acaben la "improvisación" y las "desacertadas decisiones" de los gobiernos de diferente color político.

La secretaria general del SUP ha hecho esta petición ante un plenario que ha respondido a su discurso con un largo aplauso, y entre el que se encontraban diferentes representantes políticos y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. El 'número dos' de Interior ha reclamado del SUP que aporte soluciones, al tiempo que ponía a la Policía como un "ejemplo" en el contexto europeo.

"La Policía no pasa por un momento de esplendor", ha defendido Mónica Gracia, que ha pedido ayuda a los representantes políticos. "Aún somos la peor pagada, ayúdennos a salir de este bache que soportamos renunciando a nuestros derechos y a nuestra conciliación laboral", ha indicado antes de insistir: "No pidan a los policías algo que ustedes mismos no soportarían, no permitan que nos utilicen de manera partidista".

José Antonio Nieto ha precedido en el uso de la palabra a la secretaria general del SUP, a quien le ha recordado que este sindicato "no se puede limitar a decir qué problemas hay". "Eso lo sabemos todos", ha dicho mencionando las necesidades de mayores recursos humanos y materiales. No obstante, el secretario de Estado ha expuesto que España cuenta ya con un 60% más de agentes que la media europea, aunque falten, ha reconocido, 20.000 agentes para cubrir el catálogo de plazas.

El XI Congreso Nacional del SUP, que se celebra hasta el jueves en Toledo, ha homenajeado a diferentes policías por actuaciones tanto de servicio como fuera de servicio. Asimismo, se ha reconocido la labor de personalidades ligadas al sindicalismo como el Padre Ángel e Ignacio Fernández Toxo, quien ha pedido acabar con "las zonas de sombra" en el sindicalismo dentro de las fuerzas de seguridad.

El congreso del SUP, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, reúne hasta el jueves en el Hotel Beatriz de Toledo a 450 personas entre invitados y afiliados. La organización hará balance de la "renovación" que se inició con la ejecutiva nacional liderada por Mónica Gracia, que opta a la reelección. En el cónclave debatirán varias resoluciones sobre la amenaza terrorista, el modelo de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), la jornada laboral y los suicidios.