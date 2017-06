El SUP critica la "caótica" situación de la Comisaría ante "la gravísima falta de personal"

Etiquetas

El comité ejecutivo provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha criticado este viernes la "caótica situación que están viviendo los funcionarios de Policía Nacional en la Comisaría de Córdoba, debido a la gravísima falta de personal y a la mala planificación de los servicios".

Esta, según ha señalado el SUP en un comunicado, es la consecuencia del establecimiento del "nuevo sistema de turnos, en abril de 2016, creado por la Dirección General de Policía (DGP) y que el SUP en su día no firmó, por considerarlo inviable, sobre todo en plantillas pequeñas como ésta de Córdoba, debido a la escasez de personal para llevarlo a cabo".

Dicho sistema, además y desde el momento de su implantación, "está afectando a la seguridad ciudadana", ya que "es prácticamente insostenible prestar un servicio de seguridad con las mínimas garantías", algo sobre lo que el SUP ha "elevado un informe" a la DGP, "máxime cuando se aproximan los meses estivales".

A juicio del sindicato policial, "faltan medios materiales, faltan funcionarios y falta una buena planificación y coordinación de los servicios, llegando ya en alguna ocasión a no tener vehículos disponibles para cualquier requerimiento ciudadano o, ante cualquier eventualidad, tener que ir un solo vehículo policial sin tener apoyo por parte de otra dotación en alguna situación que presente peligro", y ello cuando "estamos en nivel de alerta antiterrorista 4".