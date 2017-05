Sindicatos piden a políticos C-LM "diálogo" para que la falta de presupuestos no lastre la recuperación

Etiquetas

Más de 11.000 personas exigen a los gobiernos y a la patronal responsabilidad para rescatar a los trabajadores y la ciudadanía No descartan una nueva huelga general "si no cambia la deriva de estas políticas"

Más de 11.000 personas exigen a los gobiernos y a la patronal responsabilidad para rescatar a los trabajadores y la ciudadanía

No descartan una nueva huelga general "si no cambia la deriva de estas políticas"

La ausencia de presupuestos para este 2017 en Castilla-La Mancha se ha colado este 1 de Mayo, Día del Trabajo, en la tabla reivindicativa de los secretarios regionales de CCOO, Paco de la Rosa, y de UGT, Carlos Pedrosa, que han reclamado a los partidos políticos "diálogo" para que la ausencia de cuentas no "lastre" la recuperación de la región.

Desde Toledo, en cuya manifestación han participado este año ambos líderes sindicales, Pedrosa, a preguntas de los medios, ha afeado al Ejecutivo regional que aún no haya recibido a CCOO y UGT, cita que las organizaciones sindicales llevan esperando desde que Podemos rechazó, junto al PP, el proyecto de presupuestos del Gobierno regional el pasado 7 de abril.

"No vamos a ser equidistantes en la adjudicación de responsabilidades. Sí había acuerdo hay que cumplir, pero tenemos que ver situaciones y que la acción política huya de la política espectáculo que no contribuye en nada a que Castilla-La Mancha tenga presupuestos este año y no pierda comba", ha defendido Pedrosa.

Mientras, De la Rosa ha dicho que CCOO exige responsabilidades compartidas a todos los que las tienen en este asunto, porque es una "irresponsabilidad" que no haya presupuestos, pues su ausencia "lastra y ralentiza excesivamente la recuperación de las personas"

"Al margen de ello pedimos al Gobierno que empiece a avanzar, que no se pierdan los rescates a las personas y los servicios. Haya o no presupuestos seguiremos hablando de ofertas públicas de empleo, de mejoras en la sanidad y en la educación, porque es obligación de los políticos que gobiernan que no se pare la recuperación", ha insistido.

"Tienen que sentarse de una vez por todas y hablar de cómo tener presupuestos más pronto que tarde", ha defendido De la Rosa.

NO CABEN EXCUSAS PARA RESCATAR A LAS PERSONAS

De forma previa, y aludiendo al lema elegido este año por los sindicatos para celebrar este 1 de Mayo, 'No hay excusas', De la Rosa ha lamentado que en un año como el actual "donde parece que todo huele a podrido, la política tiene cada vez menos sentido y tendría que tener cada vez más". "No caben pretextos ni excusas de los gobernantes para, decididamente, empezar a rescatar a las personas".

Tras asegurar que este 2017 se celebra el 125 aniversario de la primera celebración del 1 de Mayo en la ciudad de Toledo, ha indicado que en una sociedad "injusta" como la actual, con millones de trabajadores pobres, "la altura de miras de los políticos ha de centrar el tiro en los ciudadanos, en los trabajadores y en la gente lo pasa mal".

Es por ello que ha reclamado una negociación colectiva rápida, que sirva para recuperar los salarios de las economías de los más débiles, la recuperación de los servicios sociales que se han perdido en el camino y que hacen que "muchos castellano-manchegos vivan en la más absoluta de las indigencias, donde pobreza de genero y la pobreza energética es una realidad cotidiana".

"Este 1 de mayo nos sobran las razones y no hay excusas y vamos a exigir a cada uno de los grupos políticos y a la patronal responsabilidad para rescatar a las personas", ha insistido De la Rosa, en su primer Día Internacional del Trabajo como líder regional de CCOO.

"LAS HORAS BAJAS" DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

De su lado, Carlos Pedrosa, que tras lamentar que la democracia en España "se encuentra en horas bajas", ha asegurado que los trabajadores no han salido aún de la recesión pues "los gobernantes han cargado a los riñones de los trabajadores la salida de la crisis".

Es por ello que ha abundado en la necesidad de recuperar derechos y servicios públicos y de feminizar la sociedad española, pues a su entender, "la desigualdad de las mujeres trabajadores y la lacra de la violencia machista son insorportables".

MÁS DE 11.000 PERSONAS

Pedrosa y De la Rosa han realizado estas manifestaciones con motivo del 1 de Mayo, día en el que más de 11.000 personas --según CCOO-- han participado en las manifestaciones convocadas en diversos lugares de la región para exigir a los gobiernos y a la patronal responsabilidad para rescatar a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía.

Bajo el lema 'No hay excusas. Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social' y al grito de "¡viva la clase obrera", unas 2.500 personas se han manifestado en Albacete, 1.500 en Puertollano, un millar en Alcázar de San Juan, cerca de 1.000 en Cuenca, unas 1.800 en Guadalajara y 1.500 en Toledo. En torno a medio millar han acudido a la manifestación de Talavera de la Reina, al igual que en Madrigueras, Villarrobledo y la Villa de Don Fadrique.

Estos datos de participación contrastan con los facilitados por la Delegación del Gobierno en la región que ha cifrado en 3.780 los participantes en las manifestaciones del 1 de mayo. Fuentes de la Delegación, consultadas por Europa Press, han indicado que en la manifestación de Toledo han participado 500 personas, 200 en Talavera, 1.000 en Albacete, 230 en Cuenca, 400 en Alcázar, 600 en Puertollano, y 850 en Guadalajara.

Por las calles de Puertollano, los secretarios provinciales de los sindicatos convocantes CCOO y UGT, José Manuel Muñoz y Juan Jiménez, respectivamente, han subrayado la importancia de "salir a la calle" para revertir la progresiva "pérdida de derechos sociales" experimentada en los últimos ocho años.

Así, han exigido la derogación de la "lacra" de la reforma laboral para propiciar la generación de empleo estable y de calidad, el incremento de los salarios por encima del IPC en el marco de la negociación colectiva, la garantía de las pensiones, la igualdad laboral de la mujer y la protección social para todos los desempleados.

Los representes sindicales, que no descartan una nueva huelga general "si no cambia la deriva de estas políticas", han denunciado los postulados "neoliberales" de la derecha que "solo han beneficiado a las empresas", y han pedido a las formaciones políticas en el Congreso de los Diputados que "dejen de mirarse al obligo" y establezcan un nuevo marco normativo que "emprenda el camino de la recuperación de los derechos sociales".

RECUPERAR DERECHOS

En Albacete, la secretaria general de CCOO en esta provincia, Carmen Juste, ha recalcado que "hoy los trabajadores vuelven a salir a la calle para recuperar los derechos laborales y sociales que conquistaron hace 40 años con la lucha obrera y que les han arrebatado", ha indicado este sindicato en nota de prensa.

En Cuenca, la secretaria general de CCOO en esta provincia, Mª José Mesas, ha hecho hincapié en "la recuperación del trabajo estable y de calidad como garante de progreso y cohesión social, como generador de riqueza.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Guadalajara, José Mª Rey, ha señalado que "las políticas de ajuste y la regresiva Reforma Laboral han infundado un sufrimiento a las personas. "Ya es hora de revertir esto mediante la subida de los salarios, la creación de trabajo decente, pensiones dignas para las personas jubiladas y garantizando la protección social de quienes no tienen un empleo, no cobran ningún tipo de prestación y no pueden vivir de forma digna", ha dicho.

Finalmente, en Talavera, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Toledo, Enrique Clavero, ha reivindicado creación de empleo e inversiones para la comarca de Talavera, que sufre una de las tasas de paro más altas de Europa.

"La falta de inversiones del Estado en Talavera, los Presupuestos Generales del Estado no recogen partidas para una línea ferroviaria, que ha sido abandonada y que es indispensable para frenar el paro y la pérdida de población en Talavera", ha concluido.