Toxo (CCOO): "Mañana mismo la patronal puede descolgar el teléfono y tener un acuerdo sobre subida salarial"

El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha señalado que el acuerdo sobre la subida salarial que negocian patronal y sindicatos podría cerrarse "mañana mismo" con una sola llamada telefónica de las organizaciones empresariales, que "saben cómo tener el acuerdo".

Así lo ha señalado durante su conferencia en el seminario 'La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?' organizado en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que ha calificado la negociación de "realmente atípica" y ha reconocido que "no hay una mesa de negociación en la que los interlocutores estén hablando".

"Unos días parece que está muy cerca, otros parece que estamos absolutamente alejados, jamás me he encontrado con una negociación de estas características", ha reconocido Toxo, quien afirma que no sabe decir en qué punto se encuentra ahora la negociación. "Solo puedo decir que el acuerdo es necesario, porque la gente tiene que empezar a recuperarse de los efectos de una devaluacióin salarial que ha ido excesivamente lejos y que está generando pobreza", ha indicado.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado la importancia de que el acuerdo con la patronal cumpla con los objetivos de los sindicatos, que proponen una banda de incremento salarial de entre el 1,8% y el 3%, frente a la horquilla del 1%-2% que propone la patronal.

"Si no conseguimos que el acuerdo sirva para desatascar el proceso de negociación colectiva y empezar a invertir esa tendencia que vivimos, no tiene el sentido que debe tener". "Ellos saben dónde están los puntos en los que podemos cerrar con éxito un acuerdo", ha explicado.

Álvarez también ha señalado que las dificultades de este proceso responden, en parte, a que están teniendo en cuenta a los colectivos más pequeños, en los que "la movilización es mucho más difícil, las organizaciones sindicales tienen menos peso y es más complicado que pueda incorporarse un aumento de salarios".

Por otro lado, Toxo considera que los convenios que ya se han firmado, que suponen cerca del 50% del total, se están suscribiendo "a buen ritmo" con incrementos salariales "mucho más próximos" a la propuesta de los sindicatos que a la de las organizaciones empresariales, lo que responde a que las empresas están recomponiendo los niveles de beneficio previos a la crisis y transfiriendo una parte de ese crecimiento a sus trabajadores.