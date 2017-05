Toxo considera que los PGE son de "resignación" y ve vital "un cambio de rumbo en la política económica del país"

Etiquetas

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, considera necesario "un cambio de rumbo sustancial en la política económica del país" empezando por los Presupuestos Generales del Estado que, en su opinión, "son de resignación" porque "se olvidan de las personas que peor lo están pasando".

Fernández Toxo ha realizado estas declaraciones en Logroño donde se encuentra para intervenir en la clausura del Congreso General de CCOO La Rioja en el que Jorge Ruano ha vuelto a ser reelegido secretario general del sindicato en la región.

PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO

El líder nacional ha destacado que los PGE presentados por el Gobierno "tienen un único objetivo: la reducción del déficit público, algo positivo, pero no basta". Estos presupuestos, ha destacado, "se olvidan de las personas, de los pensionistas, de los trabajadores de la sección pública..." mientras que lo que España necesita es "un plan de choque por el empleo porque no podemos resignarnos con tener una tasa de paro tan elevada en el país ni que sigan creciendo las desigualdades entre hombres y mujeres". Todo ello "se ha acentuado" y "no podemos resignarnos".

Para Fernández Toxo es "evidente" que España "ha dejado atrás la recesión porque vamos creciendo desde el año 2014" pero lo que "también es cierto" es que "la ciudadanía no ha salido de la crisis porque el crecimiento económico no revierte en mejora de las condiciones de esa franja importante y mayoritaria de la sociedad".

Según ha reflexionado, "hay una parte minoritaria que sí que ha visto mejora pero la mayoría de la ciudadanía, de una manera u otra, por desempleo o recortes, sigue sin mejorar".

"HAY QUE PASAR A LA ACCIÓN"

Por todo ello, CCOO tiene que "pasar a la ofensiva, nosotros queremos negociar" de hecho "nos hemos sentado con propuestas con el Gobierno y con las organizaciones empresariales pero los escenarios de negociación no pueden ser de cartón piedra, no pueden servir de excusas, hay que pasar a la acción y movilizar a los trabajadores en las empresas y en la sociedad para conseguir que se materialicen los cambios en beneficio de los intereses y los derechos de la mayoría de la sociedad española".

Todavía "hay margen de cambio" a pesar de que "hay corsés autoimpuestos, algunos exigidos por la UE, pero España tenía margen y no ha querido aprovecharlo, las empresas, aunque no todas, también han recuperado tasas de beneficio pero los salarios de los empleados siguen sin mejorar, el Gobierno tiene una gran responsabilidad y debe presentar unos presupuestos que se compadezcan con las necesidades de la sociedad" porque "¿de qué sirve el crecimiento si éste no beneficia a la mayoría de la sociedad?".

RECUPERACIÓN EN LAS CALLES

Con respecto a la afiliación sindical, y a pesar de que "en los últimos años se han perdido muchos miembros" desde CCOO "queremos seguir enganchando a las personas intentando ser claros en nuestras propuestas". Tras el pasado 1 de mayo "he salido satisfecho porque ha habido una cierta recuperación del tono vital en las calles del país y espero que esto sea el punto de arranque de una nueva situación".

"Es cierto que los sindicatos nos hemos visto erosionados por efectos de la crisis y perdida afiliativa, no lo niego, pero desde hace un año en CCOO estamos viendo una recuperación que, aunque no es intensa, ha permitido invertir la tendencia anterior y ahora empezamos a conocer una evolución positiva de las cifras de afiliación".

Finalmente, Toxo ha querido felicitar a Jorge Ruano en su reelección. "Estos resultados auguran cuatro años intensos de trabajo muy importantes para que el sindicato siga estando a la altura de la sociedad riojana".