UGT-A se declara "neutral" ante las primarias del PSOE y pide que "nadie utilice las siglas del sindicato"

Cree que si Díaz saliera elegida "podría ser compatible" con el cargo en Andalucía, aunque si fuera candidata "sería el momento para la sucesión"

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha asegurado que el sindicato se ha declarado "neutral" ante el proceso de primarias del PSOE, tras lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que los sindicalistas ni dirigentes sindicales o políticos "utilicen las siglas del sindicato para posicionarse sobre alguno de los candidatos" socialistas.

En una entrevista con Europa Press, Castilla ha pedido que "dejen a UGT al margen de las primarias del PSOE", tras lo que considera que las primarias del PSOE "son una incógnita" y apunta que "lo único que preocupa desde el sindicato es mantenerse al margen de este proceso, porque son dos organizaciones independientes".

Asimismo, espera que "cuando termine el proceso de primarias no sufra una fractura sino que necesitamos un PSOE fuerte, una izquierda fuerte porque son los que van a llevar nuestras propuestas al congreso".

"La única preocupación que tenemos desde el sindicato tras el proceso de primarias es que no haya ningún tipo de fractura ni fisura dentro del partido, pues lo contrario sería un problema para la gente que somos de izquierdas", ha añadido.

Preguntada por la presidenta de la Junta, secretaria general del PSOE-A y candidata de los socialistas, Susana Díaz, Castilla considera que Andalucía "necesita una dedicación plena" ya que Andalucía es "una tierra llena de oportunidades, tiene los mimbres para que podamos salir de la situación de desempleo, desigualdad y precarizacion".

En ese sentido, considera que "podría ser compatible" mantener el cargo en Andalucía con un posible cargo en Madrid, pues "hay otros cargos en otros partidos que están siendo secretarios generales de sus partidos y tienen cargos públicos a nivel estatal, por lo que, si eso es posible esto también lo sería".

No obstante, considera que "llegado el momento, si Susana Díaz fuera secretaria general y tuviera que ser candidata a la Presidencia del Gobierno, entonces sería el momento para dar vía libre a una sucesión en Andalucía".

Castilla recuerda que ser candidata "es una decisión personal" y considera que si la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A está optando a las primarias "entiendo que si se ha comprometido a compaginar las dos cosas es porque tiene capacidad y podría llevarlo a cabo".

La dirigente sindical no cree que Díaz, en el caso de que salga elegida "sea una persona que vaya a limitar su responsabilidad en la Junta de Andalucía". "Le deseo mucha suerte porque va a tener que dedicarle más horas de su día a lo que es la parte laboral", ha añadido.

Castilla recuerda que Susana Díaz "tiene un liderazgo muy fuerte en Andalucía y en el partido y es muy complicado ahora lanzar un sucesor o sucesora; las personas que tienen ese liderazgo es muy complicado pensar en sucesores".

Asimismo reconoce que existe "un poco de parálisis" en el Gobierno andaluz por el asunto del PSOE, aunque cree que "es inevitable" y espera que después de las primarias se pueda volver a reactivar la actividad.

YA NO ES OBLIGATORIA LA DOBLE MILITANCIA

Castilla ha recordado que ya no es obligatoria tener la doble militancia en UGT para afiliarse al PSOE "ahora sólo se recomienda, según los estatutos del PSOE", aunque sí era obligatorio la doble afiliación hace 20 años, pero deja claro que en su sindicato "hay gente de todos los partidos".

La ugetista, que sí es militante socialista y que no quiso apuntar su preferencia entre los candidatos, ha recordado que en uno de los consejos confederales del sindicato, los secretarios generales de las comunidades autónomas y de las federaciones estatales, como sabían que podía ocurrir algo porque muchos tienen doble militancia, decidieron que se mantendrían neutrales en el proceso de primarias del PSOE, y al margen de todos los candidatos, puesto que "una cosa es ser afiliados a UGT y tener el cargo de UGT y otra es utilizar el cargo de UGT para hacer campaña con determinados candidatos".

"No podemos tomar partido por ninguna candidatura, sino que abogamos por la neutralidad del sindicato", ha añadido Castilla, quien reconoce que aunque a UGT y PSOE "nos crió un mismo padre, Pablo Iglesias, somos un sindicato independiente y no estamos vinculados directamente".

Lamenta, no obstante, que haya gente que "ha utilizado las siglas de UGT para apoyar diferentes candidatos, esto no está autorizado ni por la dirección confederal ni por la dirección regional del sindicato". "Si tomamos una decisión es para cumplirla, no para que la utilice", asevera.

"Si a título personal alguien tiene un cargo en UGT y quiere apoyar a uno de los candidatos, que lo haga a nivel personal, pero no utilizando las siglas de UGT", ha indicado Castilla, quien ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, puesto que "yo, por ejemplo, no puedo posicionarme aunque diga que es a título personal, pues no puedo separarme de mi cargo, por lo que no se pueden usar esa estrategia".

Castilla por tanto, insiste en mantenerse "neutral" y al margen de este proceso de primarias "pues lo que nos debe preocupar a la gente de izquierdas es que salga un partido fuerte, unido y el que salga del descrédito general, sea respetado y todos vayamos a una".

"Ojalá algunos compañeros del sindicato hubieran puesto tanto ahínco en defender las siglas de UGT cuando hemos sido tan atacados por todos, como la campaña que hacen con algún candidato, pues algunas veces nos hemos visto solos", reconoce.