UGT-A asegura que la economía sumergida supone un 26% del PIB en Andalucía

UGT-A asegura que la economía sumergida supone un 26 por ciento del PIB en Andalucía, según ha apuntado el secretario de Política Sindical de UGT-A, Juan Carlos Hidalgo, que asegura que casos como el de la mujer en Madrid que trabaja desde hace tres décadas como portera sin estar dada de alta en la Seguridad Social, "son más frecuentes de lo que creemos, también en Andalucía, donde ocurre en la hostelería, en el campo o en el comercio".

Para Hidalgo, "lo suyo sería denunciar esta situación aunque entiendo que haya miedo por parte del trabajador. Pero si no lo denunciamos no acabaremos con este tipo de prácticas", añade.

"Es una práctica que desgraciadamente no es aislada, se repite y de forma continua también en Andalucía", asegura el responsable de Política Sindical en UGT-A tras conocer el caso de Carmen, la mujer que lleva 30 años trabajando como portera en Madrid y que ahora no podrá cobrar una pensión porque quien la contrató no cotizó por ella a la Seguridad Social.

"Se da más en pequeñas empresas donde se contrata a gente y no se da de alta a la Seguridad Social, con lo que el contrato no existe; eso ocurre muchas veces, en la hostelería, en el campo con las jornadas agrarias, en talleres de coches, en algunos comercios", explica Juan Carlos Hidalgo.

Considera que "lo suyo seria denunciar esta situación", afirma el líder sindical. "Yo entiendo que haya miedo por parte del trabajador a perder el empleo si denuncia pero, claro, si no lo hace no acabaremos con este tipo de prácticas". "Estamos hablando de una situación de explotación tipo negrero. Si te contratan para cuatro horas y trabajas ocho o diez, es un caso de explotación puro y duro. Yo aconsejaría que denunciaran", ha insistido.

Recuerda que "también están las organizaciones sindicales", asevera Hidalgo. "Recomiendo a quien esté pasando por esta situación que venga, que se informe y nosotros le podremos orientar de cómo actuar. Si existe un contrato es más fácil, y si no hay contrato podemos solicitar a la inspección de trabajo que visite la empresa y detecte los casos de trabajadores en situación de ilegalidad y por tanto una sanción al empresario".

El secretario de Política Sindical de UGT-A asegura que la economía sumergida supone cerca del 26 por ciento del Producto Interior Bruto en Andalucía, según el informe elaborado por UGT-A con datos de 2015. "Además en el caso andaluz es quizá más fuerte que en otras comunidades, no en cuanto a la cantidad porque hay comunidades como Castilla y León donde es mucho mayor, sino porque aquí tenemos mayor paro", de forma que, a su juicio, "si esa economía sumergida saliera a flote seguramente el paro se reduciría bastante", concluye Juan Carlos Hidalgo.