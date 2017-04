UGT-A se movilizará "si se incumplen cláusulas sociales" en contratos de la Junta, a la que pide estar "más vigilante"

Etiquetas

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha advertido de que el sindicato se movilizará si se siguen "incumpliendo" las cláusulas sociales en los contratos con la Junta, y que fueron establecidas en el acuerdo firmado con el Gobierno andaluz, ya que asegura que se están detectando "incumplimientos" por parte de ciertas empresas, sobre todo del sector servicios.

Por ello, le pide a la Junta que esté "más vigilante" a la hora de contratar con determinadas empresas y para detectar y atajar esos incumplimientos.

En una entrevista con Europa Press, Castilla considera que en los últimos meses se han hecho cosas "interesantes", como el acuerdo de cláusulas sociales, algo novedoso en Andalucía y que ha sido "uno de los mejores acuerdos que hemos firmado".

En ese sentido, resalta que sindicalistas de otras comunidades autónomas "me han pedido plantear un acuerdo similar para otras zonas de España".

No obstante, ha pedido a la Junta que "sea más vigilante a la hora de contratar con determinadas empresas que no van a cumplir con esas cláusulas sociales". Así precisa que, en cumplimiento de esas cláusulas, en los casos de subrogación de personal, "el personal debe ser el mismo, no se puede dejar a personas fuera", y considera que "deben primar los derechos laborales de los trabajadores, no sólo jornada, turnos, sino también salarios".

"No podemos permitir contratar con una empresa que no cumple con los mínimos de un documento marco, que es como la ley, que regula las contrataciones de personal de la Junta", ha añadido.

Castilla ha explicado que por parte de la federación del sindicato competente en el área de servicios, sector donde más casos se están registrando, "nos están llegando quejas por parte de compañeros de la federación que denuncian que se está contratando y no se está cumpliendo con las cláusulas sociales".

Ante esta situación, UGT-A va a exigir tanto a la Consejería competente como a la propia Presidencia de la Junta que haga cumplir el acuerdo de cláusulas sociales firmado "que es de los mejores acuerdos que hemos firmado", pero donde "hay determinados sectores en los que tenemos que estar muy vigilantes para que se cumplan".

Ha advertido de que "si no se cumplan, va a haber movilizaciones, y habrá que exigir que se haga, pues, de lo contrario, no tiene sentido ese acuerdo".

OTROS ACUERDOS

Castilla ha citado otros acuerdos y logros alcanzados en los últimos meses, como el Pacto por la Industria, que le consta que "está funcionando" y que se han adhiriendo muchas empresas, algo que "le da empaque y confianza al pacto". Castilla espera conseguir entre un 18 y 20 por ciento de peso de la industria en Andalucía "que es lo que hace falta en la comunidad".

Asimismo, resalta que "se ha demostrado que con la industria se genera empleo de calidad, con mejores salarios y más continuidad en el tiempo, no son esos falsos fijos".

Ha resaltado la gran aportación de UGT en la Ley de Servicios Sociales y ha pedido, al igual que a nivel nacional, una Ley de Igualdad Salarial, en la que van a trabajar.