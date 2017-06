UGT-A cree necesario remodelar la Junta "y hacer cambios en el patio para que empiece a dar sus frutos"

Etiquetas

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ve necesario remodelar el Gobierno de la Junta de Andalucía, toda vez que considera que "está en el ecuador y a veces hay que cambiar el patio para que empiece a dar sus frutos".

Castilla ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que haga una evaluación y ha apuntado que si le convoca, acudirá para darle su opinión "en privado" al respecto "por lealtad institucional".

Ha apuntado que, por ejemplo, "si alguno en mi Ejecutiva no funcionara, lo cambiaría porque me interesa que el sindicato funcione", dejando claro que "no es el caso porque todos en mi Ejecutiva funcionan perfectamente, con dedicación exclusiva y con salarios pagados por sus empresa no por el sindicato, pues UGT sólo vive de sus cuotas".

Castilla ha presidido en Sevilla una asamblea de delegados, donde han analizado la situación sociolaboral de Andalucía y de Sevilla.

Tras apuntar que en materia de concertación "está todo por hacer", Castilla ha aprovechado para volver a exigir a la Junta una Ley de Participación Institucional, que reconozca el trabajo de sindicatos y empresarios y agentes sociales.

Ha aprovechado para reclamar al Gobierno central más inversiones en infraestructuras para hacer más competitiva a Andalucía y que actúe como "efecto imán" para nuevas inversiones, dejando claro que la inversión contemplada para Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado es "insuficiente" y "discrimina a Andalucía". "Necesitamos más empleo procedente de la industria y para ello es necesaria una buena red de infraestructuras", ha añadido Castilla, quien cita el corredor mediterráneo o el eje Algeciras-Bobadilla como asuntos pendientes.

También reclama al Gobierno un plan de choque para el empleo o un cambio en las políticas activas de empleo. "Andalucía es una comunidad que necesita más creación de empleo y en prestación de políticas sociales, por lo que necesita más ayuda del Gobierno central", ha aseverado.

Asimismo, considera que la Junta "tiene su responsabilidad en la generación de empleo", toda vez que ha existido "inactividad" en el Gobierno andaluz, que ha adolecido en algunos momentos de "paralización", por lo que además cree que la Junta "debe ser más contundente con el Gobierno central". "Estamos para ayudar, para criticar pero también damos soluciones", ha añadido Castilla.

Castilla, que celebra en Sevilla la tercera asamblea convocada en todas las provincias, para analizar el contexto que nos encontramos en 2017, un año que "los grandes entendidos dicen que salimos de la crisis, pues se ve un repunte del PIB desde 2014, se prevé para 2017 crecimiento sobre el 2,8 por ciento".

Lamenta que "hay un aumento del empleo en sectores de alto crecimiento, como construcción u hostelería, pero ese empleo se destruye rápido", por lo que aboga por un "cambio radical" del modelo productivo.

Castilla ha indicado que UGT-A "pasará a la ofensiva, pues ya está bien que los recortes sólo se apliquen a los mismos y la salida de crisis no llegue a los ciudadanos, que no está notando la recuperación". Espera que haya acuerdo salarial con la patronal "y si no desenquista el acuerdo, tendremos que pasar a la siguiente fase, que sería la movilización y si es necesario, ir a la huelga general pero la huelga no entra dentro de nuestro programa".

Ha apuntado que las cifras del paro provocan que "el mito de la creación de empleo se cae, cuando vemos un 96,32 por ciento de temporalidad en los contratos en el último mes en Andalucía". Asimismo, lamenta que el empleo indefinido que se genera "dista de lo que antes se entendía, pues cuatro de cada diez empleos indefinidos duran menos de un año".

"Todo esto es subempleo, y las familias no llegan a tener un proyecto de vida", ha aseverado Castilla, quien considera que la salida de la crisis y la generación de riqueza "no llega a las familias ni a la clase trabajadora, y hay un 40 por ciento de familias con problemas para llegar a final de mes; y hay un 38 por ciento de desempleados que no tienen ninguna prestación, de manera que la pensión del abuelo es la única fuente de ingresos, y eso que tenemos un problema con las pensiones, pues la revalorización de las pensiones está por debajo del encarecimiento de los productos".

En ese sentido, aboga por una campaña para revalorizarlas en base al IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Asimismo, considera que las mujeres han sufrido el impacto mayor en materia de desempleo y por el aumento de la brecha salarial, por lo que pide una ley de igualdad salarial "que tenga sanciones si hay infracción a la norma".

Castilla ha pedido un pacto para erradicar la lacra de violencia de género, "con medidas serias de todas las fuerzas políticas y sociales, para hablar alto y claro".

Además expresa su preocupación por el desempleo juvenil, con altas tasas de paro y de temporalidad y precariedad, que son "tasas inasumibles", lo cual se une a la disminución de población activa en los jóvenes "bien por desafección hacia el servicio público de empleo o bien porque se van al extranjero". Por ello, pide un plan de choque contra el desempleo juvenil.

También se muestra preocupada por la siniestralidad laboral "pues hay aumento de accidentes laborales mortales, leves, graves e 'in itinere' y llevamos 45 personas muertas en el tajo", por lo que pide cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aumentando los equipos de prevención y recordando que "la precarización laboral es una variable que incide en la formación y generación de accidentes".

Asimismo, ha recordado que "han aumentado las enfermedades que tienen que ver con carga mental y el estrés laboral, como los infartos".

Castilla ha aludido a los efectos de la robotizacion y la industria 4.0 en el empleo, en cuanto a "la destrucción de empleo que se va a generar pero también la generación de nuevo empleo", apuntando que "el 75 por ciento de las profesiones que tienen que ver con esa modernización están en curso de desarrollarse", por lo que "España y Andalucía debe preparase para esa nueva era".

La dirigente sindical ha recordado que el día 21 se movilizarán en Madrid para pedir la derogación de algunos artículos "preconstitucionales" del Código Penal y a favor de varios compañeros procesados por la huelga general de 2012.

CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES

Asimismo, lamenta que "en Sevilla y se está extendiendo a otras provincias, se está registrando despidos "injustificados" de vigilantes de seguridad de empresas privadas pero que son adjudicatarias del servicio por parte de las administraciones públicas", en el caso de Sevilla trabajan para la Agencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Por ello, están celebrando concentraciones de apoyo a los despedidos, este miércoles en Sevilla y este jueves se repetirán en Huelva.

Ha recordado que los sindicatos hace poco han firmado con la Junta un acuerdo de cláusulas sociales "donde esto está prohibido", por lo que espera que la Administración "ponga pie en pared y lo que se firma hay que cumplirlo; firmamos para que se cumplan".

"No puede ser que las empresas consigan adjudicaciones a la baja en las licitaciones, y que esas bajas impacten en las condiciones laborales de los trabajadores", se lamenta.

PALABRAS DE GINÉS

Por su parte, el secretario general de UGT-Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha advertido de que el tiempo de "aguantar más recortes" ha terminado y es "hora de recuperar las garantías y los derechos de los trabajadores".

"UGT, que ha pasado por incertidumbres, se ha adaptado a los tiempos y cuenta con una estructura cercana a los ciudadanos", ha apuntado Ginés, quien ha asegurado que es "hora de pasar a la ofensiva". Así, el secretario general de UGT-Sevilla ha afirmado que es el momento de "reivindicar" y "no dar marcha atrás".