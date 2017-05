UGT-Andalucía pide a sus delegados que pasen "a la ofensiva" en la negociación colectiva

Etiquetas

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha pedido este martes a los delegados de su sindicato en dicha comunidad autónoma que pasen "a la ofensiva", en lo referido a la recuperación de derechos laborales y salariales para los trabajadores andaluces, en el marco de la negociación colectiva.

En rueda de prensa en Córdoba previa a la primera de una serie de asambleas provinciales de delegados de UGT que se llevarán a cabo para marcar esta nueva estrategia de su sindicato, Castilla ha explicado que, después de "tres años de crecimiento en los indicadores macroeconómicos" y de muchos más soportando los trabajadores las medidas de austeridad que, sin resultado, ha impuesto el Gobierno del PP, UGT ha iniciado esta "ronda de asambleas" para promover la "movilización" de sus delegados.

Ello se hace necesario en un contexto, según ha argumentado, en el que se registró en 2016 "un crecimiento del 3,2 por ciento del PIB", pero sin que ello se esté traduciendo en mejoras para los trabajadores, pues, aunque "la tasa interanual del IPC en abril ha sido del 2,5 por ciento", lo cierto es que ello "no se debe a un incremento del consumo", si no a "la subida de los carburantes" y a la "subida de la factura de la luz", sin que se hayan visto "las cacareadas medidas del Gobierno" para frenarla.

Entre tanto, otros datos, según ha señalado Castilla, no llaman al optimismo, pues "354 empresas cerraron el pasado marzo" en Andalucía, mientras que "el 39 por ciento de los parados de larga duración no cobra ninguna prestación", en un marco general de "precarización del empleo", con "solo un tres por ciento de contratos indefinidos" que, además, "no llegan a un año de duración" en la mitad de los casos, mientras que los contratos temporales muchas veces duran "menos de siete días".

Castilla, quien ha estado acompañada por su homólogo de Córdoba, Vicente Palomares, y los secretarios generales de las tres federaciones regionales de UGT, Antonio Tirado (FeSP), Manuel Jiménez (FICA), y Antonio Cardeña (FSMC), ha añadido que la Reforma Laboral solo ha servido para "empobrecer" a los trabajadores, "con salarios indignos y jornadas laborales inasumibles", que provocan más estrés, "infartos" y siniestralidad laboral, limitando, además, la acción de los sindicatos en la negociación colectiva.

Por todo ello, según ha insistido la líder sindical andaluza, hay que "pasar a la ofensiva" desde el ámbito sindical, teniendo en cuenta que ahora "en Andalucía hay 542 convenios colectivos vigentes, que afectan a 600.000 trabajadores", habiéndose firmado en lo que va de año 82 de estos convenios, pero es que también "hay convenios sin firmar", sencillamente porque los sindicatos reclaman "recuperar derechos" para los trabajadores, mientras que hay "296 convenios denunciados".

PGE

Junto a ello, Carmen Castilla se ha referido a como, "dentro de unos días, probablemente, se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" para esta año, y "de nuevo vuelven a discriminar a Andalucía", que recibirá "1.200 millones de euros menos" en inversión que en 2016, "conculcándose" así el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que determina el porcentaje de inversión del Estado que le corresponde por su población, obviando el Gobierno el derecho de los andaluces a "la igualdad de oportunidades" frente a los ciudadanos de otros territorios.

Además, UGT entiende que, frente a la "aleatoriedad" del turismo, en Andalucía se debe apostar por la industria, ya que genera "empleo de más calidad", de mayor duración y con mejores sueldos, de ahí que haya que preguntarle al Gobierno de la Nación "¿qué tipo de industrias se van a implantar en Andalucía si no existen infraestructuras suficientes para poder mover las mercancías?", y "¿cómo es posible que el ministro de Fomento diga que para 2020 estará terminado el eje Algeciras-Bobadilla, tan importante para conectar con el puerto de Algeciras, el primero de España, si en los PGE para este año solo hay 20 millones de euros?".

Pero es que a ello hay que añadir otras preguntas, como la referida al Corredor Mediterráneo, que afecta a once provincias, "pero que en la parte referida a Almería" esa inversión "ni está, ni se la espera" en los PGE, según ha concluido Castilla.