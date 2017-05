UGT y CCOO dan por rotas las negociaciones del convenio Interurbano de Viajeros de La Rioja

Etiquetas

UGT y CCOO de La Rioja dan por rotas las negociaciones del convenio Interurbano de Viajeros de La Rioja, iniciadas en octubre de 2016, "debido a la intransigencia de la parte patronal, demostrada en la última reunión de la mesa, celebrada el pasado 8 de mayo".

Según informan en un comunicado de prensa, el convenio, que afecta a más de 600 trabajadores en La Rioja, "ha quedado obsoleto puesto que su articulado no ha sido modificado desde hace más de 8 años, por lo que no contempla las actualizaciones requeridas en material de igualdad y no discriminación, salud laboral, jornada o incapacidades transitorias, entre otras cuestiones".

Sin embargo, la patronal sólo se aviene a negociar el área económica "y se niega a abordar cualquier otro aspecto".

De hecho, las posturas en materia de subida salarial "no son excesivamente distantes -entre unas y otras propuesta la diferencia es de un 0,75%- y la parte sindical siempre se ha mostrado abierta a negociar".

Sin embargo, "ésta ha sido la excusa perfecta" para la patronal del sector para evitar negociar cualquier modificación del convenio tal y como queda recogida en el acta de la última reunión: "la parte empresarial considera que no siendo asumible la parte económica de la última propuesta sindical, no tiene sentido negociar otras partes del convenio, si no existe otra posibilidad de llegar a un acuerdo final".

Extremo éste que niega la parte sindical, recordándole que "no es cierto que no sea posible acuerdo en este punto puesto que la parte sindical siempre ha estado dispuesta a la negociación frente a una parte empresarial que se muestra totalmente intransigente".

Por otro lado, CCOO y UGT recuerdan que para su mantenimiento, las empresas han recibido del Gobierno de La Rioja importantes partidas económicas que ascienden este año a 1,1 millones de euros.

Por todo ello, UGT y CCOO repartirán información a los trabajadores y convocarán asamblea informativa el 24 de mayo a las 21 horas en el salón de actos de CCOO con el objetivo de explicar la situación de las negociaciones, la ruptura de las mismas y las posibles acciones a desarrollar a partir de ahora.