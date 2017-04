UGT y CCOO llaman a la movilización porque ya "no hay excusas" para trasladar la recuperación a las familias

Etiquetas

Hernández pide a los partidos políticos y la CEOE que trabajen en lo que afecta a la gente y se dejen de "humo y pirotecnia"

Los sindicatos UGT y CCOO han llamado a participar en las 14 manifestaciones convocadas en Castilla y León con motivo del 1 de Mayo porque "no hay excusas" para trasladar la recuperación a las personas y a las familias la recuperación económica.

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Ángel Hernández, respectivamente, han hecho este llamamiento a la movilización, de la que han pedido que formen parte trabajadores, jóvenes, mujeres y pensionistas porque es su "deseo" que el ciudadano tenga "nombre y apellidos" y sea "responsable y protagonista" de las reivindicaciones.

Temprano, quien ha afirmado que quieren que sean manifestaciones (en todas las capitales, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, Béjar y Medina del Campo) "masivas y abiertas a todos los ciudadanos", ha señalado que no habrá "progreso" sin un trabajo "digno", sin el cual tampoco se genera riqueza.

A este respecto, ha incidido en que desde 2008 se han eliminado derechos, primero por la crisis y segundo por las políticas de austeridad que han supuesto precariedad, reducción de saliarios y prestaciones, "recortes" de derechos sociales y un incremento de las desigualdades.

Los sindicatos reconocen que la economía crece y hay beneficios empresariales, pero han advertido de que todo ello no ha supuesto que mejore "la calidad de vida" y desde finales de 2007 hay 120.000 ocupados menos, un ocho por ciento más de tasa de paro, cuatro de cada diez desempleados llevan más de dos años en paro y dos de cada diez más de cuatro años con la búsqueda de trabajo, mientras que desde 2010 más de 20.000 jóvenes han abandonado Castilla y León.

Respecto a este último dato, ha afirmado que sólo el 50 por ciento de los jóvenes que estudian en la Comunidad encuentran empleo en Castilla y León y se quedan en ella a trabajar.

Además, Faustino Temprano ha recordado que con la reforma laboral más del 90 por ciento de los contratos son temporales, desde el inicio de la crisis se ha perdido un 10 por ciento de poder adquisitivo, que ha elevado al 15 por ciento entre los empleados públicos.

DESIGUALDADES

De la misma forma, ha puesto de manifiesto que en Castilla y León las mujeres cobran un 23 por ciento menos de salario y el 55 por ciento de los parados no cobran prestación alguna, pero además 570.000 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y uno de cada cuatro hogares no puede hacer frente a gastos imprevistos y la mitad tienen dificultades para llegar a final de mes.

"Estos no es soportable, no puede ser, no es justo, la mejora económica tiene que llegar a las familias y las personas", ha afirmado Temprano, quien ha añadido que "no hay excusas", como reza el lema de este 1 de Mayo.

El secretario autonómico de UGT ha recordado que ambos sindicatos llevan más de un año diciendo qué se debe hacer y no se ha hecho como derogar las reformas laborales y sustituirlas por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, hacer un plan de choque contra el desempleo, retomar la negociación colectiva, abordar el estatuto básico del empleado público y reconocer la negociación colectiva en la Función Pública.

Asimismo, ha señalado que también han dejado claro que consideran insuficiente la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que creen que hay que reformar como mínimo para que alcance el 60 por ciento del salario medio y se sitúe en el entorno de los 1.000 euros al finalizar la legislatura.

También los sindicatos reclaman que se garantice la igualdad salarial por ley porque consideran "de vergüenza" que a igual trabajo se paguen distinto sueldos por ser hombre o mujer; que se revaloricen las pensiones con la referencia del IPC; que haya una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, ya que en Castilla y León sitúan la economía sumergida en el 25 por ciento, un fraude de 14.000 millones.

Temprano ha explicado que otras de las reivindicaciones pasan por que se ponga en marcha la prestación de ingresos mínimos que afectaría a 25.000 familias y se recupere el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, se elabore un plan estratégico para la industria que cambie el modelo productivo y haya una "regeneración democrática" que permita acabar con la corrupción.

El líder de UGT en Castilla y León ha reclamado que se escuche a los sindicatos ahora que se presentan los presupuestos del Estado y de la Comunidad y ha advertido de que seguirán con las negociaciones pero también con las movilizaciones en defensa de estas cuestiones.

Temprano, tras pedir la derogación de la "Ley mordaza" y mostrar el apoyo a los sindicalistas a los que se pide cárcel y multas por defender a los trabajadores, ha insistido en que hay "más motivos que nunca" para pedir a los ciudadanos que se pongan junto a ellos en las pancartas.

40 AÑOS DE LUCHA

Por su parte, Ángel Hernández ha recordado que precisamente se cumplen 40 años de legalización de las organizaciones sindicales en el país y aunque desde entonces tanto estos como el mundo han cambiado las reivindicaciones del 1977 y las de 2017, desde el punto de vista estructural, son parecidas porque la situación es similar y lo que se pide ahora es más calidad en el empleo y recuperar los derechos que se lograron entonces y que se han limitado una vez que la economía crece.

El máximo responsable de CCOO en la Comunidad ha incidido en que advirtieron de que harían falta diez años para recuperar los derechos que se perdieron y "se cumplen en agosto". A este respecto, ha señalado que la gente tiene "memoria" y recuerda de dónde viene, dónde está y hacia dónde va y el 1 de Mayo "es buen día para que esta gente salga a la calle".

En este contexto, ha afirmado que en 2015, con las elecciones, una buena parte de la sociedad que cesó las movilizaciones y depositó su confianza en los votos pero "desgraciadamente" no fue posible alcanzar las reivindicaciones, muchas de las cuales se recogen en el manifiesto del 1 de Mayo, pero además se han "reforzado las posiciones del Gobierno al que había que desalojar".

Por eso, la llamada que se hace no sólo va dirigida a los gobiernos sino al conjunto de los partidos, sobre todo a los de la oposición y de izquierdas, porque el 90 por ciento de las cosas que reivindican las llevaban en los programas electorales, han transcurrido "muchos meses" y estas cosas no se ven en los debates, algunas "ni en sus reivindicaciones" y ha recordado que los compromisos no sólo son con los electores sino también con las organizaciones sindicales, a las que prometieron que esto iba a ser "bandera".

Así, ha advertido de que no cumplen con la clase obrera del país y aunque "está muy bien" crear comisiones sobre lo que ha ocurrido en el pasado también hay que hablar de cuándo se van a cumplir estas promesas como la renta mínima o las pensiones, es decir, "con las cosas de comer de los españoles".

"La memoria es frágil para algunos, no para nosotros", ha añadido Hernández, quien ha asegurado que la mayoría de estas cuestiones pertenecen al Estado pero también quieren llamar la atención a la patronal, la CEOE, a la que ha advertido de que ahora demuestran "una vez más su responsabilidad y solidaridad".

Así, ha explicado porque ahora que el PIB y los beneficios de las empresas y que las estadísticas dicen que lo que suben son las rentas del capital por encima de las del trabajo y que es el momento de subir salarios para generar flujos en la economía "se niegan poniendo otro tipo de excusas que tienen más que ver con sus estrategias y líos internos e intereses con el gobierno de turno que con la realidad y las necesidades del pueblo español".

Por ello, ha pedido que la patronal "se ponga de cara" con las nuevas responsabilidades que tiene que asumir y no siempre se cargue en los trabajadores.